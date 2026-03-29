Netanyahu ordena ocupar más territorio del sur de Líbano

Guerra de Israel contra Líbano Niños cristianos libaneses asisten a una misa por el Domingo de Ramos en la ciudad de Fanar, al norte de Beirut; Israel ha matado a 124 niños desde el 2 de marzo, cuando declaró la guerra a Hezbolá (WAEL HAMZEH/EFE)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo “ampliar aún más la zona de seguridad existente” en el sur del Líbano, según anunció en un video a la nación en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino, para “cambiar radicalmente” la situación de inseguridad en el norte de Israel.

“He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, añadió Netanyahu, que se comprometió a “cambiar radicalmente” la situación en el norte del país, zona cercana a la divisoria.

El mandatario del gobierno más ultranacionalista de la historias de Israel alegó que su orden responde a que el grupo chií libanés Hizbulá “aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes”, lo que hizo que, junto a comandantes y altos cargos, decidieran abordar la manera de “eliminar” esta amenaza.

El mandatario enumeró, también, otros lugares ocupados por el Ejército israelí como ejemplos de cómo ha cambiado “el rostro de Oriente Medio” y la seguridad para Israel.

Tres cinturones de seguridad

“Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja”, dijo sobre el despliegue de tropas a lo largo de la línea amarilla, pese a que debía tratarse de una medida temporal tras el actual alto el fuego.

“Irán ya no es el mismo Irán, Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá, y Hamás ya no es el mismo Hamás. Ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia; son enemigos derrotados que luchan por su supervivencia”, recalcó Netanyahu.

Más de 1,200 muertos

Desde que estalló la nueva guerra de Israel contra Líbano, el pasado 2 de marzo, hasta este domingo, el balance de muertos por ataques israelíes sobrepasó este domingo la cifra de 1,200 muertos y má de 3,400 heridos, según el balance actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

Entre el total de los fallecidos desde el comienzo de la ofensiva israelí, hay 124 niños, mientras que la cifra total de los heridos incluye 409 menores.

Respecto al sector sanitario, la misma fuente reporta 51 muertos del personal sanitario y 126 heridos.

Entre los fallecidos este sábado están los periodistas Ali Shaib, reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hezbolá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, además de su cámara Mohamed Fatouni, en un ataque israelí en la localidad de Jezzine, en el sur de Líbano, según informaron estos medios.

Además, al menos cinco rescatistas libaneses y otras cinco personas de nacionalidad siria murieron este sábado en ataques aéreos separados israelíes contra el sur de Líbano, según informaron la asociación de rescate y medios libaneses.

Los ataques se producen en medio de la escalada de tensión en Oriente Medio por la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, mientras Teherán continúa sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico.