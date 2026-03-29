Pakistán asegura que será sede de conversaciones entre EU e Irán tras recibir aval de socios

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (EFE/ Samiullah Popal)

Pakistán anunció este domingo que acogerá en los “próximos días” conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra, iniciativa que ha recibido el respaldo unánime de Arabia Saudita, Turquía y Egipto durante una cumbre a cuatro bandas celebrada en Islamabad.

Al término de la primera reunión de consultas de este bloque, el vice primer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, confirmó que tanto Washington como Teherán han expresado su “confianza” en la capacidad de Islamabad para facilitar un diálogo que detenga la escalada bélica iniciada el pasado 28 de febrero.

“Pakistán se complace enormemente de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en el país para facilitar sus conversaciones. Será un honor para Pakistán acoger y facilitar, en los próximos días, conversaciones sustantivas entre ambas partes con miras a lograr una solución integral y duradera del conflicto en curso”, precisó Dar en una comparecencia televisada.

Asimismo, apuntó que su Gobierno ha mantenido una comunicación activa con el liderazgo estadounidense como parte de sus esfuerzos de desescalada de conflicto.

Durante el encuentro en la capital paquistaní, Dar anunció a sus homólogos de Arabia Saudita, Turquía y Egipto sobre las perspectivas de este diálogo directo en suelo paquistaní.

Según el ministro, los cancilleres visitantes expresaron su “más pleno apoyo” a la iniciativa.

Los miembros del grupo coincidieron en que la prolongación del conflicto es “extremadamente desafortunada” por su impacto devastador en la región y apelaron a la “unidad de la Ummah (comunidad) musulmana” en estos tiempos de crisis.

“Acordamos que esta guerra no favorece a nadie y solo conducirá a la muerte y la destrucción”, destacó Dar.

El objetivo del bloque es crear las condiciones necesarias para unas “negociaciones estructuradas entre las partes pertinentes”.

Por esto, los cuatro países abogaron por la diplomacia como único camino viable y exigieron el respeto a los principios de la Carta de la ONU, incluyendo la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados.

El anuncio de que Pakistán será la sede de las conversaciones se produce tras una intensa actividad diplomática que incluyó, este mismo fin de semana, la autorización de Irán para el paso de barcos paquistaníes por el estrecho de Ormuz, un gesto de “construcción de confianza” que ha allanado el camino para el encuentro con la delegación estadounidense.

“Pakistán requerirá de las oraciones y el apoyo de toda la comunidad internacional para el éxito de su empeño por alcanzar la paz”, finalizó Dar.