Trump confía en que “tarde o temprano” ocurrirá reunificación de Irlanda

Manifestantes antiTrump se manifestaron en las principales calles de Dublín (EFE)

Trump apuesta por reunificación de Irlanda — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este sábado en su visita a Dublín, que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y confía en que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”.

En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el Primer ministro irlandés, Micheál Martin, el huésped de la Casa Blanca dijo que “me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”.

El republicano señaló a su anfitrión que “aquí tienen al hombre adecuado para poner en marcha” ese eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también “tendrá algo que decir al respecto”.

“Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?”, apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son “gente estupenda” y que tiene amigos “en ambos bandos”.

Minutos más tarde, Trump, en un discurso en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, volvió a referirse al tema de la reunificación y aseguró que “no hay una buena respuesta” a esta cuestión.

“Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, oh, es una buena pregunta, y creo que di una buena respuesta... pero ya leeremos sobre ello mañana”, comentó el mandatario de EU.

La isla de Irlanda está dividida en dos partes, la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, desde 1921, tras décadas de agitación entre nacionalistas y unionistas.

El estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del sangriento conflicto apodado como los ‘Troubles’, entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se cerró el denominado Acuerdo de Viernes Santo.

Las reacciones a las controvertidas palabras de Trump no han tardado en llegar. Un portavoz de Downing Street (oficina del Primer Ministro del Reino Unido) aseguró que la cuestión de un referéndum “sobre la frontera” corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y “cuando exista un claro consenso en el país, cuando la opinión pública haya cambiado hasta el punto en el que haya que considerar la propuesta”.

En esta hipotética votación, los habitantes de Irlanda del Norte podrían pronunciarse sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido o unirse a la República de Irlanda.

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, dijo que el futuro constitucional del territorio “lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington”.

Durante la visita de Trump, más de 10,000 personas se manifestaron por las calles del centro de Dublín en protesta por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la isla este fin de semana y en defensa de la tradicional neutralidad militar irlandesa.

Esta movilización de corte antibelicista tuvo el lema ‘Trump, no eres bienvenido’, y estuvo convocada por asociaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL), el Movimiento Irlandés contra la guerra y contó con la presencia de formaciones políticas como el Partido Laboristas irlandés, y los izquierdistas Sinn Féin -antiguo brazo político del IRA- y People Before Profit (El Pueblo Antes que el Lucro). (Con información de EFE)

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