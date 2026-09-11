11-S: Historia de Rafael Hernández, bombero mexicano que murió tras trabajar en la Zona Cero

Bomberos trabajando en los escombros Equipos de rescate sofocan el incendio tras el ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York. Cortesía de la División de Grabados y Fotografías de la Biblioteca del Congreso. Imagen mejorada digitalmente por rawpixel. (Creative Commons)

Luego del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y antes y después del derrumbe de las estructuras, a la zona resultante se le denominó como Zona Cero. En este espacio cientos de rescatistas trabajaron incansablemente para sacar e identificar los cuerpos de las víctimas entre los escombros y entre ellos estuvo un mexicano, inmigrante, como muchos otros de los que ayudaron a levantar las estructuras luego del impacto de los aviones contra ambas torres.

Rafael Hernández era su nombre. El 25 de septiembre de 2011, a los 49 años de edad, falleció a causa de la toxicidad del aire y el polvo en la ZC. Aunque los comunicados oficiales han señalado otras causas para su muerte, en la memoria queda como un héroe al cual Estados Unidos le dio la espalda.

¿Quién y qué hizo Rafael Hernández, rescatista de la Zona Cero en el 9/11?

Son 2,982 los nombres inscritos en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre. En él, Rafael Hernández no aparece, quien en ese día, mientras disfrutaba de sus días libres, decidió seguir sus instintos y al oler el humo y el fuego, aromas resultantes luego de los impactos de los aviones contra las torres, decidió correr hacia el lugar de los hechos y al aproximarse a una estación de bomberos mostró su placa de bombero mexicana, con la cual siempre cargaba, relató en una entrevista para Fox News.

Luego de recibir como equipo una chaqueta y una manguera, se adentró en la Torre Norte, subiendo, hasta llegar al piso 28, en el que vio a una mujer embarazada de 9 meses, a quien bajó hasta salir del edificio y la acompañó hasta la llegada de una ambulancia que se la pudiera llevar. Instantes después, las torres se derrumbaron.

Rafael era un inmigrante que llegó a los Estados Unidos en 1999, trabajando en una tienda en Queens. En México, fue bombero paramédico, trabajando para la Cruz Roja y siendo además voluntario en suelo estadounidense. En esos días cercanos al atentado, disfrutaba de su tiempo libre, pero no pudo resistir la urgencia de ayudar y así como muchos otros migrantes, fue parte del equipo de rescatistas que a la postre vieron su calidad de vida mermada, contrayendo problemas y enfermedades respiratorias, debido a la toxicidad del aire que inhalaron durante el tiempo en que estuvieron levantando escombros.

De hecho, según comentó el abogado Jorge Anzola, Rafael decidió demandar a la ciudad en 2010 a causa de la falta de equipo protectivo adecuado durante la limpieza del desastre. Esto con la intención de obtener una compensación, resolución que buscó hasta el final de sus días.

¿Cuál fue el dictamen oficial de la muerte de Rafael Hernández?

Ellen Borakove, portavoz de la oficina forense de Nueva York, informó que Rafael había muerto de obesidad, hipertrofia cardíaca y alcoholismo. Es decir, se rechazó que su muerte estuviera ligada a su presencia en la ZC luego de los atentados en las Torres Gemelas. Jaime Munevar, inmigrante colombiano y sobreviviente del atentado, luego de salir minutos antes de los impactos. Según cuenta en una entrevista a Univision, narra cómo fue que se despidió de sus amigos en el World Trade Center y al subir al tren de regreso a casa escuchó una primera explosión originaria de la Torre Norte.

Esta persona regresó al lugar de los hechos y fungió como rescatista, al igual que Rafael y declaró en el 2012 para CBS que el gobierno le había dado la espalda a Rafael, además de puntualizar sobre el dolor de espalda y pulmones que el mexicano padecía días antes de su muerte. Jaime comenta como común este dolor crónico entre los migrantes que ayudaron en la zona. En 2025 afirmó padecer ocho enfermedades, de las cuales cinco se relacionan a problemas respiratorios como apnea, rinitis, sinusitis, laringitis y asma, además de reflujo gástrico, estrés postraumático y depresión.

Documentos oficiales desde Nueva York revelan toxicidad en el aire dentro de la Zona Cero

Recientemente, el día 9 de septiembre de 2026, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani anunció la publicación de miles de documentos que revelarían que las autoridades no emitieron la información suficiente relacionada a la calidad del aire dentro de la ZC. Esto gracias a un acuerdo pactado con 9/11 Health Watch, un grupo de defensa de víctimas que exigía la publicación de los documentos.

Se trata de más de 170,000 documentos en los que se señala cómo las autoridades sabían sobre los riesgos de inhalar el aire contaminado luego del derrumbe de las torres, pero no informaron a la población de manera adecuada.

Además, los documentos implicarían a Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, exalcaldes de Nueva York entre 1994 a 2001 y 2002 a 2013 respectivamente. En el mandato de Giuliani se discutieron los riesgos para la salud y la posible responsabilidad legal de la ciudad debido a la calidad del aire. Bajo Bloomberg, se notificaron advertencias sobre las preocupaciones de los residentes del Bajo Manhattan por la calidad del aire.

La memoria de Rafael Hernández

Aunque Rafael Hernández murió en 2011, su legado continúa como parte de la lucha migrante por el acceso a la salud y el reconocimiento de su participación dentro de los rescates el 11 de septiembre. Aunque su nombre no aparezca entre las víctimas del atentado y su razón de muerte se haya dictaminado por razones fuera de la exposición a los gases y polvo de la ZC, la liberación de los documentos podría cambiar su historia y la de cientos de migrantes.