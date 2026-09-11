Irán convoca reunión regional para discutir rutas comerciales seguras en Ormuz

Estrecho de Ormuz (@KoldoGorriz/x)

Irán anunció que el próximo lunes participará en una reunión con 8 países de la región del golfo Pérsico para analizar la creación de rutas seguras para la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó que el encuentro tendrá lugar en Omán y reunirá a representantes de Irán, Irak y otros Estados ribereños.

“Además de otras cuestiones regionales, también se debatirán los resultados de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”, indicó Bagaei.

Aunque el portavoz no detalló oficialmente la lista completa de participantes, medios iraníes detallaron que al encuentro asistirían Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán, aparte de Irán e Irak.

De acuerdo con lo anterior, los ministros de Exteriores de los países participantes acudirían a la reunión.

Acuerdo con Omán sigue sin aplicarse

Irán había mencionado semanas atrás un acuerdo con Omán para establecer un corredor destinado al tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cuya gestión estaría a cargo de ambos países.

No obstante, el plan todavía no ha entrado en vigor.

La reunión regional se celebrará a pesar de las tensiones por el control de esta ruta marítima estratégica y después de muchos días de ataques contra petroleros en los que se han visto involucrados Irán y Estados Unidos.

Irán bloqueó el estrecho desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero y ha utilizado el control de la vía marítima como uno de sus principales mecanismos de presión.

Las autoridades iraníes exigen que los buques que pretendan atravesar el estrecho obtengan autorización y han atacado embarcaciones que, supuestamente Irán, han intentado evadir el bloqueo.

Esta situación ha ocasionado la paralización de gran parte de las exportaciones de petróleo que utilizan esta ruta.

Disputa por el cobro de servicios

Irán ha dado a conocer el cobro de tasas por servicios relacionados con la navegación, la seguridad y la protección ambiental a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos se ha opuesto a estas exigencias, lo que ha incrementado las diferencias entre ambos países en torno al futuro de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo.

La reunión prevista para el lunes tendrá como objetivo abordar la seguridad de la navegación comercial y avanzar en las conversaciones regionales sobre el funcionamiento de las rutas marítimas en el golfo Pérsico.

Con información de EFE