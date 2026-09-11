Milei viajará a EU luego de cancelar visita al Reino Unido por tensión sobre Malvinas

Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, realizará el próximo 23 de septiembre una nueva visita a Estados Unidos para participar como principal orador en un foro sobre seguridad y cooperación estratégica que se celebrará en Nueva York.

El viaje ocurrirá luego de que Milei cancelara una visita prevista al Reino Unido en octubre, a consecuencia de un nuevo escenario de tensión entre Buenos Aires y Londres por la disputa sobre la soberanía de las islas Malvinas.

El encuentro, titulado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional (IRI), con el banco Citi como anfitrión.

El encuentro titulado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional (IRI), con el banco Citi como anfitrión.

La reunión congregará a empresarios, inversionistas y representantes de centros de estudios e instituciones de Estados Unidos y América Latina, y tendrá acceso únicamente por invitación.

De acuerdo con el IRI, Milei abordará la relación entre Argentina y Estados Unidos y la necesidad de robustecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos.

El mandatario argentino hablará sobre la importancia de la asociación entre ambos países para “fortalecer el papel de las Américas en las cadenas de suministro globales, los recursos críticos y la seguridad estratégica”.

Malvinas, el centro de la agenda diplomática

La nueva visita de Milei a Estados Unidos sucede mientras Argentina refuerza su plan de acción diplomática para respaldar su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, territorio administrado por Reino Unido desde 1833.

En las últimas semanas, el gobierno argentino ha incentivado acciones legales contra empresas ligadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago.