Francia responde a la inaudita amenaza de Trump contra Irán: “No se puede borrar una civilización”

Guerra de Irán La universidad Sharif, de Teherán, alcanzada por un misil estadounidense. La destrucción de hospitales y centros educativos son constitutivos de crímenes de guerra (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

La grave amenaza del presidente de Estados Unidos contra los iraníes, a pocas horas de que culmine el ultimátum para que reabra el estrecho de Ormuz “o borrará esta noche esa civilización”, ha causado alarma internacional por la agresividad sin parangón del magnate republicano.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, afirmó esta martes que “no se puede borrar una civilización” como amenaza Trump hacer con Irán a partir de las 8 de la tarde, hora de Washington, si para entonces el régimen de los ayatolás no permite el paso a los más de dos mil petroleros atorados en el golfo Pérsico.

“Todo lo excesivo es insignificante: no se puede borrar una civilización”, dijo en el informativo nocturno de France 2.

Y, sobre todo, subrayó Barrot, “no debemos confundir a Irán, un gran país con un gran pueblo, con el régimen iraní, una teocracia sanguinaria que, hace apenas unas semanas, estaba masacrando a su propia gente a quemarropa con fusiles de asalto”.

El jefe de la diplomacia francesa advirtió de que si Estados Unidos lleva a cabo este ultimátum, que recordó que “no es el primero que emite el presidente Trump desde el comienzo de esta guerra” contra Irán, “arrastraría a la región, e incluso al mundo, a una nueva y particularmente peligrosa fase de escalada”.

Por ello, expresó su esperanza de que el presidente estadounidense no cumpla su amenaza de destruir puentes, estaciones eléctricas y otras instalaciones civiles básicas de Irán si Teherán no reabre totalmente el tráfico naval en el estrecho del Ormuz en el plazo fijado.

“Francia se opone firmemente a los ataques contra infraestructura civil, dondequiera que ocurran y quienquiera que los perpetre, porque son reprobables, no cumplen con las leyes y normas de la guerra y amenazan la vida de las personas que sufren la violencia bélica”, señaló el ministro.

No obstante, Barrot se negó a decir si los ataques con los que el presidente estadounidense amenazó a Irán constituirían “crímenes de guerra”, afirmando que “primero hay que analizar los ataques y sus consecuencias antes de poder afirmarlo”.

“Lo que sí es seguro es que no son legales según el derecho internacional, y Francia los denuncia y condena sistemáticamente”, subrayó.