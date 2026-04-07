Trump acepta un alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz

Trump acepta alto al fuego con Irán (YURI GRIPAS / POOL/EFE)

A tan solo un día después de negarse a un alto al fuego con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había acordado un cese de hostilidades a menos de dos horas de la hora limite donde había amenazado con destruir “toda una civilización”.

El republicano aseguró que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”.

Trump había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington a Irán, que ha limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo), algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

“Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se envía esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO EL FUEGO de doble vía!”, publicó el republicano en su red Truth Social.

“La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente”, agregó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los diversos puntos de contención del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete. En nombre de Estados Unidos de América, como presidente, y también representando a los países de Medio Oriente, es un honor que este problema de largo plazo esté cerca de resolverse”, enfatizó.

Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones.

Irán anuncia negociaciones en Islamabad

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, confirmó el alto al fuego, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Trump, que contemplaba ataques a la infraestructura energética del país si no reabrían Ormuz, y asegura que llega cuando se habían cumplido “casi todos los objetivos bélicos” de Teherán.

Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a EU, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había “aceptado estos principios como base de las negociaciones”.

“En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios” del plan iraní, aseguró el Consejo de Seguridad.

Sin embargo, el mensaje aclara que esto no significa “el fin de la guerra”, que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos por Irán, y que las negociaciones servirán para “finalizar los detalles”.

Según Irán, estas conversaciones iniciarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad a lo largo de dos semanas, que podrán alargarse si ambas partes están de acuerdo.

Este plan de diez puntos presentado por la República Islámica contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje “coordinado” con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.

Petróleo de Texas cae un 16%

Por estas declaraciones de Trump, el petróleo de Texas (WTI) cayó un 16.08% hasta los 94.79 dólares el barril.

Pasadas las 19:30 hora de Nueva York, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EU, restaban 18.16 dólares respecto al cierre pasado, cuando subió hasta los 112.95 dólares el barril.

El WTI empezó a registrar las primeras caídas después de que Trump asegurara a la cadena Fox News que se encontraba en “negociaciones intensas”, cuatro horas antes del plazo, y de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisara que el mandatario estaba estudiando el aplazamiento propuesto por Pakistán.

Israel acepta el alto al fuego, según funcionario de la Casa Blanca

Por su parte, un alto funcionario de la Casa Blanca indicó a CNN que Israel forma parte del alto el fuego de dos semanas.

“Israel también ha acordado suspender su campaña de bombardeos mientras continúan las negociaciones”, manifestó el funcionario.

Asimismo, según una fuente recogida por el diario israelí Haaretz, su país respetará el acuerdo alcanzado por EU e Irán.

La publicación puntualizó que “una fuente israelí” que no identificó dijo que Tel Aviv “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles.

Según Haaretz, la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado “haber logrado más objetivos en la guerra” antes de la entrada en vigor de un alto el fuego.