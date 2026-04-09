No más relaciones sexuales en el matrimonio: Francia avanza para borrar del Código Civil el “deber conyugal”

Relaciones Sexuales como "Deber Conyugal" Se aprobó un proyecto que busca eliminar cualquier interpretación que considere obligatorias las relaciones sexuales dentro del matrimonio, retomando criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Senado francés aprobó con 202 votos a favor y solo dos en contra una propuesta de ley que busca eliminar toda referencia al “deber conyugal” del Código Civil, una idea que durante años fue utilizada en algunos tribunales para justificar la obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio.

La iniciativa responde a la línea marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha insistido en que el matrimonio no implica consentimiento automático.

Qué motivó el cambio del Senado francés

La propuesta aprobada por la Cámara Alta busca dejar claro en la ley que no existe ningún deber sexual entre esposos, retomando la jurisprudencia europea más reciente.

Aunque la legislación francesa no impone esta obligación desde los años noventa, ciertas sentencias aún la mencionaban debido a la interpretación ambigua de un artículo del Código Civil.

¿De dónde viene el “deber conyugal” dentro del Código Civil francés?

El origen del concepto se remonta a 1804, cuando el Código Civil napoleónico establecía un “derecho de cohabitación”.

Con el tiempo, esa idea se transformó en una noción de “comunidad de vida”, entendida durante décadas como un deber conyugal.

En los años noventa, la justicia francesa ya reconocía que cualquier relación sexual no consentida, incluso dentro del matrimonio, es violación.

Aun así, no fue hasta 2010 cuando se eliminó la mención que hablaba de una “presunción de consentimiento entre esposos”.

Los casos que empujaron la reforma

A pesar de estos avances, algunos jueces seguían considerando que la falta de relaciones sexuales podía ser motivo de divorcio.

Uno de esos casos llevó a Francia a ser condenada en 2020 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que examinó la denuncia de una mujer que había pedido el divorcio por violencia doméstica.

Su esposo negó los hechos y alegó la ausencia de relaciones durante diez años para obtener ventajas en el proceso. Estrasburgo concluyó que el matrimonio no puede equipararse al consentimiento sexual.

Aunque el Senado, dominado por la derecha, ya dio luz verde al texto, la iniciativa continuará su camino legislativo.

Una comisión mixta formada por miembros de la Asamblea Nacional y del Senado revisará las diferencias en la redacción antes de que la propuesta pueda convertirse en ley.

El objetivo es cerrar definitivamente la puerta a interpretaciones que permitan sostener la existencia de un deber sexual dentro del matrimonio.