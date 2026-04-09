Nuevas restricciones en Instagram: Adolescentes solo podrán ver contenido clasificado para menores de 13 años

Instagram

Instagram activó este jueves una nueva clasificación de contenidos que limita aún más lo que pueden ver los usuarios de 14 a 16 años.

Desde ahora, las cuentas de adolescentes solo mostrarán publicaciones consideradas aptas para menores de 13 años, una medida inspirada en los sistemas de clasificación por edades del cine y que busca elevar los estándares de seguridad digital.

Contenidos que quedan bloqueados para las cuentas de adolescentes en Instagram

La plataforma dejará fuera cualquier material que pueda resultar perturbador o inapropiado para menores:

Imágenes de accidentes, escenas gore o situaciones sensibles.

Publicaciones que incentiven comportamientos peligrosos o trastornos alimentarios.

Contenido relacionado con alcohol, tabaco o productos prohibidos.

Lenguaje ofensivo o violento.

Esta restricción aplica en todo el entorno de Instagram, incluidas historias, comentarios y recomendaciones.

¿Como funciona del nuevo sistema de Instagram?

Meta explicó que la selección de contenido depende de un modelo de inteligencia artificial entrenado para detectar sensibilidad en imágenes y videos.

Esta IA ha sido reforzada con la evaluación de padres que revisaron más de tres millones de piezas, lo que permitió ajustar los criterios de clasificación de acuerdo con el punto de vista familiar.

Los padres seguirán teniendo el poder de reportar contenido que consideren inapropiado, de modo que el sistema se actualiza constantemente con nueva retroalimentación.

Cambios en el entorno de cuentas adolescentes

La nueva clasificación se suma al ecosistema especial creado por Instagram en 2024 para usuarios menores de edad. Este modelo incluye:

Supervisión parental obligatoria para adolescentes de 14 a 16 años.

Interacciones limitadas a personas conocidas.

Controles para restringir el uso nocturno de la app, entre las 22:00 y las 7:00 horas.

Herramientas de monitoreo para que los padres conozcan los intereses digitales de sus hijos.

Notificaciones para alertar a tutores si el menor intenta acceder a contenido sensible.

El objetivo es adaptar la plataforma a las etapas de desarrollo de los adolescentes y reducir su exposición a materiales que puedan resultar dañinos.

Opinión de especialistas sobre las nuevas clasificaciones de Instagram

La psicóloga María González, colaboradora de Meta, señaló que estos cambios son un avance, pero insistió en que ninguna herramienta sustituye el acompañamiento familiar.

Comentó que la experiencia digital de los jóvenes mejora cuando existe diálogo, no vigilancia excesiva, y que ignorar o rechazar el uso de redes sociales puede provocar que los adolescentes se aíslen.

Instagram es una plataforma pensada para mayor seguridad

Meta considera que esta nueva clasificación es la innovación más relevante aplicada hasta ahora al contenido para menores.

La medida, probada previamente en Estados Unidos, ha mostrado buenos resultados en la reducción de materiales sensibles y en el acompañamiento de padres que buscan entender mejor lo que consumen sus hijos.

Con este ajuste, Instagram busca ofrecer un entorno digital más seguro y controlado, con herramientas diseñadas para que los adolescentes naveguen de forma más protegida mientras las familias participan activamente en su experiencia en línea.