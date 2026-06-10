Selección europea Se enfrenta a una plaga de serpientes venenosas en el Mundial 2026

De cara a su debut en el Mundial 2026, que se celebrará en los próximos días, la selección de futbol de Suiza, que se encuentra en los Estados Unidos, fue alertada por las autoridades locales sobre la presencia de serpientes venenosas en los alrededores de su concentración.

¿Dónde entrena la selección Suiza previo al Mundial 2026?

El periodo de entrenamiento de la selección de las cruces rojas se realiza en un campamento de la Academia Judía de San Diego, en Carmel Valley, California. Lugar que se distingue por sus hermosos paisajes naturales y condiciones óptimas para la preparación deportiva.

Sin embargo, este espacio fue contemplado para que los integrantes del equipo suizo pudieran aclimatarse a las temperaturas del país vecino y por la practicidad de contar con hotel y cancha.

Esta situación causó revuelo luego de que en redes sociales se compartiera un mapa del complejo con detalles específicos de los espacios que ocupan los vestidores, el gimnasio, el campo de entrenamiento, el área de prácticas para los porteros, así como las zonas donde se encuentran estos ejemplares venenosos.

¿En qué área están las serpientes?

El detalle que generó más comentarios entre los seguidores fue el vasto espacio en color rojo con el título “zona de serpientes”, que delimita la superficie específica donde se pueden encontrar estos animales peligrosos.

De acuerdo con algunos informes, los integrantes de la escuadra suiza fueron notificados del peligro constante que se vive en las regiones aledañas a la cancha, así como también se les comunicó sobre los protocolos de seguridad y medidas de prevención que deberán seguir durante sus partidos de práctica.

Asimismo, las indicaciones fueron: evitar abandonar los límites del césped o aproximarse a los arbustos aledaños para recuperar esféricos perdidos, así como reportar cualquier tipo de avistamiento. Estas medidas buscan prevenir mordeduras que puedan poner en riesgo a los jugadores.

Una selección más que jugará en el Mundial 2026 reportó víboras en su sede de preparación.

Estamos a horas de que las 48 selecciones de futbol se enfrenten en este nuevo torneo mundialista y no solo han enfrentado el reto de los cambios climáticos o de altura; también se enfrentan ante la fauna local de algunas regiones, pues cabe resaltar que otra selección que participará en este torneo de futbol también recibió una advertencia por el avistamiento constante de serpientes en los perímetros cercanos a su concentración.