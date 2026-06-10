Escasez de sobres de Panini... ¿no encuentras en ningún lado? Lugares donde puedes hallarlos

Álbum Panini Las estampas de futbolistas se han vuelto difícil de conseguir en la CDMX. (Crónica)

La fiebre futbolera del verano viene acompañada de una de sus mayores tradiciones: el álbum de Panini, que, para este 2026, tuvo un tamaño récord, con 100 páginas y 980 estampas por llenar.

Sin embargo, ha sido tal el éxito del cuadernillo de stickers que prácticamente en todas las tiendas de conveniencia, como Oxxo y Seven Eleven, se hallan agotados los sobres con las figurillas.

En un Oxxo de Santa Fe, ubicado en la Avenida México Toluca, se informó que no habrá sobres hasta después de que finalice el torneo, de acuerdo a un recorrido realizado por CRÓNICA.

Pero, como dice aquella frase: que no cunda el pánico, pues hay lugares no tan conocidos o más escondidos donde puedes encontrar estampas del álbum Panini.

Lugares donde todavía hay sobres de Panini en la CDMX... ¿cuáles son?

A pesar de que, por momentos, encontrar sobres del álbum de Panini, los cuales tienen un precio de 25 pesos, se torna una faena imposible, hay lugares en la capital del país en los que se pueden conseguir.

Tianguis, tiendas de abarrotes y puestos de la Escuadrón 201

En esta colonia popular en el oriente de la capital mexicana abundan tiendas de abarrotes, papelerías y puestos que venden las estampas del torneo.

Los fines de semana, en el icónico tianguis que se pone en el barrio, cada pocos metros hay vendedores de sobres oficiales de Panini, así como stickers sueltos de los futbolistas, incluidos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La señora Nancy tiene un puesto que se pone todos los días, incluidos sábado y domingo, en el que, además de las estampas del álbum, vende otros artículos promocionales originales del evento.

Su comercio, es uno de los más concurridos en la colonia, donde ya se vive intensamente la fiebre futbolera.

Tianguis CDMX En puestos como los de la señora Nancy, en la Escuadrón 201, venden objetos oficiales del torneo. (Especial)

Tiendas oficiales de Panini

En las tiendas oficiales de Panini, donde también venden cómics y mangas japoneses, es posible encontrar sobres del álbum.

El local de la firma italiana localizado en el Centro Cultura Telmex, ubicado en la colonia Roma Norte, afuera de la estación Cuauhtémoc, es uno de los lugares donde hay mayores posibilidades de hallar estampas.

Tiendas Telcel

Aunque no lo creas, en las tiendas de Telcel también venden los sobres del álbum de Panini.

Debido a que pocas personas saben lo anterior, es bastante probable que puedas encontrar estampas en medio de la escasez.

Otros lugares donde aún puedes hallar sobres de Panini son supermercados como Sumesa, cuya sucursal en la Roma Norte cuenta con suministro constante de las figurillas.

Así que, ya lo sabes, si quieres llenar tu álbum antes de que finalice el torneo, estos son algunos de los sitios en los que puedes hallar estampas.



