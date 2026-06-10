Shakira Inauguración del Mundial 2026: ¿A qué hora saldrá Shakira y cuánto dura su participación? (Cuartoscuro)

El momento más esperado por los aficionados al fútbol y a la música ha llegado. Este jueves 11 de junio, el Estadio de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro global con la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La gran protagonista de esta ambiciosa producción será Shakira, quien regresa a los escenarios mundialistas para interpretar por primera vez en vivo Dai Dai, en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy, donde conocerás la hora de su presentación y la duración de la misma.

¿A qué hora empieza y cuándo canta Shakira?

La FIFA ha diseñado un cronograma para garantizar el desarrollo del show inaugural antes del partido inicial entre México y Sudáfrica.

El espectáculo comenzará oficialmente a las 11:30 AM, tiempo del centro de México.

tiempo del centro de México. Está estipulado que la colombiana y su equipo de bailarines desplieguen su acto musical después del show de inauguración; deben despejar la cancha a más tardar a las 12:05 horas para permitir el calentamiento de las selecciones.

para permitir el calentamiento de las selecciones. Para los aficionados que asistan al estadio, las puertas abrirán con cuatro horas de anticipación, por lo que las autoridades recomiendan anticipar la llegada.

Una participación global y con toque mexicano

Aunque Shakira y Burna Boy llevan el rol estelar con el tema oficial, la ceremonia buscará fusionar el pop global con la riqueza cultural del país anfitrión.

El espectáculo inaugural contará con la participación de figuras internacionales como J Balvin, Danny Ocean y Tyla, además de una destacada presencia de talento nacional con las participaciones de Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La cobertura completa de la ceremonia de apertura y el posterior partido de debut del Tricolor se transmitirá en vivo a través de los canales de televisión abierta:

Canal 5 (Televisa)

El Canal de Las Estrellas (Televisa)

Canal 9 (Televisa)

Azteca 7 (TV Azteca)

Así como en la televisión de paga, será transmitida en TUDN y la plataforma de streaming ViX.