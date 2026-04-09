Trump advierte a Irán por supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz

Advertencia Donald Trump advirtió a Irán que deje de cobrar a buques por transitar en el estrecho de Ormuz (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.

“Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, indicó Trump en su red Truth Social en referencia a las embarcaciones que han comenzado a circular por este paso estratégico luego del inicio del alto al fuego pactado con Teherán dos días atrás.

“¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”, amenazó el mandatario en un nuevo aviso a la República Islámica.

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesando la vía marítima vital desde el inicio de la tregua, lo que indica que el tráfico naval podría estar empezando a normalizarse después del alto al fuego alcanzado por ambos países.

La nueva advertencia del republicano llega tan solo dos días antes del inicio de las negociaciones de paz entre EU e Irán en Islamabad.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.

El precio del petróleo registraba este jueves una subida muy ligera con el barril de Brent encareciéndose un 1-2% hasta situarse en torno a los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WIT) estadounidense se movía en niveles similares, lo que subraya la desconfianza de los mercados para con un alto al fuego que se está mostrando muy incierto. (Con información de EFE)