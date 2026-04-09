Trump ahora quiere ‘guerra’… ¿con el Vaticano? Así ‘amenazó’ al Papa León XIV, según prensa católica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de reportes que apuntan a un fuerte choque con el Vaticano y el Papa Papa León XIV.

De acuerdo con medios y reportes citados por prensa católica, funcionarios estadounidenses habrían lanzado advertencias al entorno del pontífice, en medio de crecientes diferencias por temas internacionales y conflictos bélicos.

La frase que desató la controversia

Según los reportes, durante una reunión en el Pentágono con representantes del Vaticano, un alto funcionario habría señalado que Estados Unidos “tiene el poder militar para hacer lo que quiera” y que la Iglesia “debería ponerse de su lado”.

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos sectores como una forma de presión o advertencia hacia el Vaticano, especialmente tras las críticas del Papa a la política exterior estadounidense.

¿Críticas del Papa a la guerra?

La tensión surge luego de que el Papa León XIV cuestionara públicamente las amenazas de Estados Unidos en conflictos internacionales, particularmente en Medio Oriente.

El pontífice calificó como “inaceptables” los discursos que plantean la destrucción de países enteros y ha insistido en la necesidad de privilegiar el diálogo y la paz.

Tras estos hechos, reportes indican que el Vaticano habría tomado distancia, incluso considerando cancelar o posponer visitas oficiales a Estados Unidos.

Además, analistas señalan que esta situación refleja un momento de tensión poco común entre la Casa Blanca y la Santa Sede, marcado por diferencias ideológicas y posturas opuestas sobre conflictos globales.

Pentágono niega amenazas

Por su parte, autoridades estadounidenses han rechazado estas versiones, asegurando que la reunión con representantes del Vaticano fue “respetuosa” y que los reportes han sido exagerados.