EU celebra al gobierno de Milei por declarar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní

Donald Trump y Javier Milei La medida se dio en medio de un cruce diplomático con Teherán y en el contexto del conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán.

Argentina recibió el apoyo público de Estados Unidos luego de que el presidente Javier Milei ordenara la expulsión del encargado de negocios iraní y formalizara la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista.

El Departamento de Estado celebró la postura argentina y la calificó como un paso firme “en un momento crucial” del conflicto internacional que involucra a Irán.

Desde la Cancillería argentina reiteraron que el país no permitirá “agravios ni injerencias indebidas” en sus asuntos internos y que responderá con firmeza ante cualquier acto que considere una afectación a su soberanía.

La tensión entre Buenos Aires y Teherán venía creciendo desde principios de abril. El 1 de abril, Milei anunció que la Guardia Revolucionaria sería considerada organización terrorista, basándose (según la Casa Rosada) en informes oficiales que relacionan a ese cuerpo militar con actividades ilícitas transnacionales y con los ataques perpetrados en territorio argentino.

La decisión fue adoptada junto con Cancillería, Seguridad, Justicia y la Secretaría de Inteligencia.

Un día después, el 2 de abril, la Cancillería declaró “persona non grata” a Mohsen Soltani Tehrani, a quien le dio 48 horas para abandonar el país.

El Gobierno argumentó que un pronunciamiento previo de la diplomacia iraní contenía acusaciones falsas y ofensivas contra autoridades argentinas, algo que —según sostuvo— no estaba dispuesto a tolerar.

Tehrani dejó el país el sábado siguiente, luego de ser removido formalmente del cargo. Desde Buenos Aires insistieron en que no permitirán injerencias externas ni actos que afecten la soberanía nacional.

Con ese antecedente, Washington expresó su respaldo sin matices. En un mensaje difundido en X, el Departamento de Estado agradeció a Argentina por mantenerse “firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán”, destacando la claridad con la que el Gobierno de Milei se posicionó desde el inicio del conflicto desatado tras el ataque del 28 de febrero.

La Casa Rosada ha reiterado que considera a Estados Unidos e Israel como sus principales socios estratégicos, y que la postura frente a Irán responde a esa alineación internacional.