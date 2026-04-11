China que tendrá “grandes problemas” si le envía armas a Irán, le advierte Trump

Donald Trump lanza advertencias a China por sus acercamientos con Irán (EFE)

Tensión en Oriente Medio — “Si China hace eso (enviar armas a Irán), va a tener grandes problemas”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trrumpa ante periodistas en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

El mandatario republicano reaccionó así al ser interrogado por la información publicada por la cadena CNN, según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que el gigante asiático se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.

La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.

Asimismo, Trump insitió al señalar que “pase lo que pase en esta negociación, ganamos”

El huésped de la Casa Blanca tiene previsto viajar en mayo próximo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

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