Trump llama “débil” a León XIV por “complacer a la izquierda radical” con su crítica a la guerra

Estados Unidos El papa León XIV, este sábado en el Vaticano (VATICAN MEDIA/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente declaró la guerra a su compatriota, el papa León XIV al que acusó de alinearse con la “izquierda radical”, por su reciente llamado a las pláticas de paz y su condena a la guerra y al sufrimiento de los civiles atrapados en conflictos, como los libaneses, los sudaneses o los ucranianos.

“El papa León es DÉBIL con el crimen”, en aparente alusión a la crítica del pontífice por la represión del republicano con los inmigrantes, a los que llama criminales. “Es terrible en política exterior”, agregó en su red Truth Social, en el mayor ataque del magnate populista contra su compatriota, desde que fue elegido papa, hace casi un año. En el largo mensaje, Trump, quien tras el funeral de Francisco colgó en las redes una imagen de sí mismo como si fuera el jefe de la Iglesia católica, le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque, según aseguró, no es lo que quieren los fieles católicos.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, declaró.

Asimismo, sugirió que León XIV fue elegido papa “porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar” con el republicano, y le insta a “estar agradecido”, como si su elección en el cónclave fuera gracias a él.

“Fue elegido gracias a mí”

“León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político”, dijo el presidente, entre otras cosas.

“Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, su lema de campaña). Él lo entiende, y León no”, apostilló.

En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, lamentó guerras como la de Irán e instó a “garantizar la soberanía” de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Ayer sábado, en el Vaticano, instó a los gobernantes del mundo a contener toda “exhibición de fuerza” y a “sentarse en mesas de diálogo y mediación”, y aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EU e Irán en Pakistán.