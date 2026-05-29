En Cuba, más de 2.7 millones de habitantes padecen falta de agua por bloqueo de EU

Bloqueo energético a Cuba agrava situación para llevar agua a varias regiones de la isla (Cubanet.com)

Bloqueo a Cuba — El Gobierno cubano denunció que un 28 % de los 9.7 millones de habitantes de la isla tiene problemas con el abasto de agua corriente, como consecuencia del bloqueo petrolero de Estados Unidos y sus últimas sanciones al país.

Información transmitida por el titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, a la televisión estatal, revelo que alrededor de 2.7 millones de habitantes tienen dificultades graves con el suministro del vital líquido por el bloqueo energético y las últimas órdenes ejecutivas dispuestas por Washington.

“Hay lugares donde el agua se rebombea con bajas presiones y si no hay corriente se quedan muchas personas sin recibir el servicio”, acusó el directivo y a su vez señaló que con el déficit de generación de energía se ha incrementado la rotura de equipos y conductoras de agua.

El funcionario destacó también que la imposibilidad de acceder a financiamientos, el retiro de proveedores, entre otros factores, han incidido directamente en el sector hidráulico, uno de los más impactados por las medidas estadounidenses.

En la misma línea, señaló que frente a esta situación, el sector está “urgido de acelerar el cambio de la matriz energética” y que se trabaja para que el 52 % de las 3,300 estaciones de bombeo del país cuenten con las fuentes de energía renovables.

Cuba enfrenta una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero pasado por el bloqueo petrolero decretado por el gobierno de Donald Trump, que ha ocasionado una parada casi total de su economía y azuzado el descontento social.

El cerco petrolero de Washington ha impedido que Cuba reciba crudo del exterior casi por completo desde finales de 2025, agudizando la crisis energética --con apagones de hasta más de 20 horas-- y la estructural que ya arrastraba el país. La ONU ha calificado este asedio de contrario al derecho internacional. (Información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026