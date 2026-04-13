Hipopótamos en Colombia: ¿por qué hay tantos y por qué los van a matar con eutanasia?

"Protocolo de Eutanasia" a hipopótamos en Colombia El Gobierno Nacional de Colombia incorporará por primera vez un protocolo de “eutanasia” para limitar la población del mamífero semiacuático.

El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide una estrategia sin predecentes para frenar la expansión de hipopótamos en el país, debido a que la especie semiacuática representa riesgos ambientales.

Este “plan de choque” incorpora un protocolo técnico de eutanasia que responde al crecimiento acelerado de los hipopótamos en Colombia, cuya población ya supera los 200 ejemplares, y que podría afectar especies nativas como el manatí o la tortuga del río de no controlarse.

Colombia activa “protocolo técnico de eutanasia” para controlar la población de hipopótamos

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, por medio del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, financiará la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo del hipopótamo, con una inversión de 7.200 millones de pesos.

De acuerdo con la ministra de Ambiente, Irene Vélez, la población de hipopótamos en Colombia ya supera los 200 ejemplares, número que podría escalar a 500 ejemplares en 2030 y cerca de 1,000 en 2035 si no se lleva a cabo una estrategia que controle la expansión de esta especie en el territorio colombiano.

“Hoy estamos anunciando un protocolo de eutanasia para que las autoridades ambientales puedan implementarlo con el acompañamiento de institutos científicos, porque sin esta acción es imposible controlar el crecimiento de la especie”, aseguró Vélez.

La ministra explicó que este protocolo se implementa cuando la translocación de la especie no es posible, informando que el traslado de los hipopótamos en Colombia a países como Ecuador, Perú, Filipinas, India o México, no pudo llevarse a cabo.

Este panorama dio por resultado que el Gobierno Nacional emitiera una circular que autoriza la eutanasia como una acción necesaria desde el punto de vista científico, ya que la especie representa riesgos ambientales al poder afectar comunidades o especies nativas, como lo son manatí o la tortuga del río.

¿Cómo será el protocolo de eutanasia de los hipopótamos en Colombia?

La estrategia implementa dos modalidades:

Etanasia química: contempla el aislamiento del animal mediante procesos de ceba, sedación y administración de medicamentos hasta su fallecimiento.

contempla el aislamiento del animal mediante procesos de ceba, sedación y administración de medicamentos hasta su fallecimiento. Eutanasia física: dirigida a casos donde las condiciones logísticas o territoriales impidan el uso del método químico.

Irene Vélez señaló que las principales barreras que tienen por parte de las corporaciones tiene que ver con la limitación de recursos para este tipo de estrategias, destacando la inversión de 7.200 millones de pesos como una importante aportación al protocolo.

“Por primera vez vamos a asignar recursos para que estas acciones sean implementadas”, declaró, ya que el plan también incluye medidas de control territorial, como el confinamiento y la esterilización; sin embargo, estas opciones implican mayores costos y desafíos logísticos.

Con la eutanasia como principal estrategia, el Ministerio de Ambiente definió una hoja de ruta para la implementación de este protocolo en el 2026:

13 de abril de 2026: publicación de circular con lineamientos y metas para el manejo y control de hipopótamos, incluyendo la publicación de los protocolos de translocación y eutanasia.

publicación de circular con lineamientos y metas para el manejo y control de hipopótamos, incluyendo la publicación de los protocolos de translocación y eutanasia. 15 de junio de 2026: firma de convenio con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para el inicio de la implementación de medidas.

firma de convenio con las para el inicio de la implementación de medidas. Segundo semestre 2026: implementación de medidas por parte de las autoridades ambientales.

Cada una de las Corporaciones deberá realizar un monitoreo biológico de la especie en su jurisdicción y entregar un reporte mensual sobre los avances de la aplicación del protocolo.

¿Por qué Colombia no puede trasladar sus hipopótamos a otras partes del mundo?

La estrategia para reducir la población de hipopótamos en Colombia también exploró la alternativa de la translocación en siete países: Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana y Sudáfrica.

Sin embargo, esta opción no tuvo éxito al enfrentarse a barreras legales, técnicas y de presupuesto en cada uno de los territorios; algunas de estas complicaciones en los países mencionados fueron:

México: La autoridad ambiental del país manifestó una restricción legal para la importación de especies invasoras.

La autoridad ambiental del país manifestó una restricción legal para la importación de especies invasoras. Filipinas: A pesar de que se mostró interés por 15 ejemplares y la autorización del traslado de cinco , el zoológico que iba a recibirlos desistió debido a los costos elevados.

A pesar de que se mostró interés por 15 ejemplares y la , el zoológico que iba a recibirlos desistió debido a los costos elevados. India: Es el único territorio que sigue en espera de una respuesta, pues a través de los canales diplomáticos se logró contacto con el Gobierno de este país el pasado 9 de abril de 2026.

En consecuencia de estas barreras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia sostuvo que la implementación del protocolo técnico de eutanasia se tomó con base en la evidencia científica y en el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de la biodiversidad y el bienestar de sus comunidades.