Trump dice que posiblemente se centre en Cuba una vez que termine la guerra contra Irán

Trump cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que culmine la guerra contra Irán (SALWAN GEORGES / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que culmine la guerra contra Irán en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla sigue sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

“Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)”, indicó Trump a medios durante un acto en la Casa Blanca.

El republicano replicó así al ser cuestionado por la reciente decisión de EU de permitir algunos petroleros llegar a la isla caribeña, que requiere a diario de unos 60 mil barriles de crudo importados para satisfacer sus necesidades energéticas.

El Gobierno de Trump anunció a final de marzo que analizará cada envío de petróleo “caso por caso” tras permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llevara a Cuba 100 mil toneladas de crudo en medio de la fuerte crisis energética que atraviesa el país, profundizada con el asedio petrolero impuesto por Washington, desde que EU capturó y derrocó al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero.

“Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses -prácticamente todos ellos votaron por mí-, y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba”, precisó Trump sobre la isla.

Asimismo, destacó que “ha sido gobernada de forma espantosa por Fidel Castro”, durante muchos años.

Después de que empezara el estrangulamiento petrolero estadounidense, el republicano ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno castrista de Miguel Díaz-Canel está a punto de derrumbarse y ha llegado a sugerir que Estados Unidos llevaría a cabo “una toma de control amistosa” de Cuba. (Con información de EFE)