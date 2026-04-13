Trump asegura que Irán se ha puesto en contacto con EU para nueva ronda de negociaciones

Trump asegura que Irán busca "nuevas negociaciones" (SALWAN GEORGES / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con su país para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones en Islamabad concluyeran sin acuerdo.

“Nos ha contactado la otra parte”, declaró a la prensa el republicano, quien agregó que “quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.

Asimismo, no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán “chantajee” al resto del mundo.

Después de que las negociaciones entre ambas naciones concluyeran el domingo sin un acuerdo par aponer fin al conflicto, el mandatario estadounidense anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

En su mensaje publicado en su red Truth Social, el republicano amenazó este lunes con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho.

Según el diario The Wall Street Jorunal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

Precio del petróleo cierra en 99 dólares

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) moderó este lunes su subida al 2.6% y cerró en 99.08 dólares tras entrar el efecto del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de EU, noticia que provocó fuertes subidas previamente.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del petróleo para mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 2.51 dólares respecto a la jornada del viernes.