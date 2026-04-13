Trump, acusado de blasfemia, elimina su imagen como Jesús, pero en la que bendice a Epstein incendia las redes

Blasfemia Donald Trump publicó en la noche del domingo una imagen en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y sanando a un enfermo postrado en una cama (Donald Trump via Truth Social/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este lunes de su cuenta en la red social Truth la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesucristo, lo que fue considerado una blasfemia tanto por los cristianos y levantó nuevas dudas sobre la salud mental del magnate republicano, por su comportamiento narcisista y megalómano.

La imagen, creada por inteligencia artificial y en la que se ve a Trump encarnando a la figura de Jesucristo y sanando a un enfermo postrado mientras ondea detrás la bandera de EU, fue colgada poco después de que el mandatario republicano insultara al papa, al que acusó de ser “débil” y alinearse con la “izquierda radical”, por el hecho de condenar la guerra en Irán y en Líbano.

“Francamente repugnante”

La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que “esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada”.

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que “al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención”.

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.

La Administración Trump ha hecho proselitismo de la religión católica en un país cuya Constitución garantiza la libertad religiosa. Dos de cada tres estadounidenses se declaran católicos, según una encuesta de Pew Research.

El tiro por la culata

La estrategia de Trump de publicar imágenes suyas, disfrazado de héroe de cómic, de papa y ahora de Jesucristo está resultando, en cualquier caso, fallida, ya que, además de las críticas de personalidades afines, se ha convertido en objeto de burlas en las redes sociales, que apuestan ya si la próxima imagen que cuelgue será de Napoleón o incluso de Hitler o Stalin.

De hecho, la imagen que este lunes se convirtió en Trending Topic mundial fue la misma que él colgó, pero modificada para que parezca que bendice a su amigo Jeffrey Epstein, el criminal pederasta que murió misteriosamente en su celda, antes de que terstificara en juicio contra otros posibles implicados.

En la nueva imagen que no ha podido borrar, aparece, además de Trump intentando sanar a Epstein, su esposa Melania y el premier israelí Benjamín Netanyahu, quien le convenció de arrastrar a Estados Unidos a la guerra. De hecho, la bandera estadounidense que aparecía detrás fue sustituida por la que, aparentemente, pesa más en la Casa Blanca: la bandera del Estado sionista.