Tiroteo en escuela de Turquía: Exalumno llegó armado dejando 16 heridos y un muerto; se suicida tras ser rodeado

Tiroteo en secundaria de Turquía Un exalumno de 18 años abrió fuego en un instituto técnico en el sureste del país, entre los heridos hay estudiantes, profesores y un policía. Autoridades investigan el motivo del ataque.

Un ataque armado en una escuela secundaria vocacional del distrito de Siverek, en la provincia de Şanlıurfa de Turquía, dejó al menos 16 personas heridas este 14 de abril, luego de que un joven de 18 años ingresara con una escopeta y disparara de forma indiscriminada antes de quitarse la vida, informaron autoridades locales.

El agresor, identificado como exalumno del plantel, entró por la puerta principal y comenzó a disparar contra estudiantes y personal, lo que provocó escenas de pánico dentro del centro educativo.

El gobernador Hasan Sildak confirmó que el atacante fue acorralado por fuerzas de seguridad y posteriormente se suicidó con la misma arma.

Así ocurrió el ataque dentro del plantel turco

De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, el joven utilizó un rifle de caza para realizar las detonaciones tanto en las inmediaciones como dentro del edificio escolar.

Tras el ataque inicial, se atrincheró en las instalaciones mientras elementos de seguridad desplegaban un operativo.

Testigos relataron que los disparos comenzaron de forma repentina, lo que desató la huida de estudiantes y trabajadores, quienes salieron del plantel en medio del caos.

El atacante se negó a entregarse pese a los intentos de negociación; finalmente, cuando fue rodeado dentro del plantel, se disparó, muriendo en el sitio.

ÚLTIMA HORA | Terror en Turquía: al menos 16 heridos en un tiroteo indiscriminado en una escuela de secundaria https://t.co/jUlYUUiz2R pic.twitter.com/owDZKUYxbb — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 14, 2026

Muertos y heridos tras tiroteo en una secundaria turca

El saldo preliminar incluye a 10 estudiantes, cuatro profesores, un trabajador del comedor y un agente de policía. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Autoridades detallaron que al menos cinco de los lesionados (entre ellos estudiantes y docentes) fueron enviados a un hospital en la capital provincial debido a la gravedad de sus heridas. Uno de los profesores se reporta en estado crítico.

Operativos de seguridad e investigaciones en curso tras tiroteo

Tras los primeros reportes, unidades de operaciones especiales, ambulancias y equipos médicos acudieron al lugar, las fuerzas de seguridad evacuaron a los estudiantes mientras avanzaban en la localización del agresor.

Las autoridades turcas abrieron una investigación para esclarecer los motivos del ataque, que hasta ahora se desconocen. El caso ha generado conmoción en Turquía, donde este tipo de tiroteos en escuelas no son comunes.

El incidente también ha puesto atención en la circulación de armas en el país, mientras continúan las indagatorias para entender qué llevó al joven a perpetrar la agresión y si hubo factores adicionales involucrados.