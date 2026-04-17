Lula y Pedro Sánchez alzan la voz contra la guerra

El Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (d), y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ratificaron su apuesta por políticas progresistas (EFE)

Reunión de Gobiernos progresistas — El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron este viernes en que frente al momento geopolítico actual con conflictos bélicos en Oriente Medio y la crisis entre Rusia y Ucrania, envían un mensaje de “no a la guerra” y llamando a los progresistas de todo el mundo a plantar cara a la “ola reaccionaria”.

Lula y Pedro Sánchez abrieron la primera cumbre bilateral entre sus respectivos países, en la que han participado ocho ministros españoles y sus correspondientes homólogos brasileños y se han firmado una serie de acuerdos que refuerzan la colaboración en diversos ámbitos, como parte de la reunión de gobiernos progresistas que inicia este sábado en Barcelona, España.

Esta cumbre es una de las tres citas internacionales que se celebran durante dos días en Barcelona y en cuyo origen están ambos líderes, ya que además de esta cumbre bilateral, habrá otra también de carácter institucional denominada “En defensa de la democracia”, y un foro progresista con más cien partidos de todo el mundo y unos 3,000 participantes.

Las tres citas han estado presentes en la rueda de prensa que han ofrecido Sánchez y Lula al término de la reunión entre sus dos países.

Sobre este primer encuentro, el Jefe del Gobierno español, aseguró que la relación entre España y Brasil va mucho más allá de lo bilateral, ya que están llamados a ser motores que acerquen aún más a la Unión Europea y a América Latina y el Caribe.

Asimismo, recalcaron que España y Brasil comparten una misma visión del mundo en defensa de la democracia, la cooperación, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la paz, y por eso quieren redoblar sus esfuerzos para trabajar por todo ello.

“Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es cerrarlas y curarlas y dedicarnos a lo importante, a frenar la desigualdad en nuestras sociedades y entre naciones y a dar respuesta a los grandes desafíos como la emergencia climática”, ha añadido sin referirse explícitamente en ningún momento al presidente estadounidense, Donald Trump.

La Crónica de Hoy 2026