Lula da Silva se ofrece a la UE para ayudar a reducir costes energéticos y descarbonizar la industria

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE / POOL)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este domingo que su país puede ayudar a reducir costes energéticos y descarbonizar la industria, así como destacó el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur como una respuesta ante el unilateralismo.

“Brasil puede ayudar a la Unión Europea a reducir los costes energéticos y a descarbonizar la industria europea”, expresó el mandatario brasileño en un discurso durante la inauguración de la Feria de Hannover, la mayor feria industrial del mundo, en la que Brasil es país invitado en esta edición.

Asimismo, destacó que, para que Europa pueda reducir sus costes energéticos y descarbonizar sus economías, “es fundamental que las normas del bloque europeo tengan en cuenta la matriz de energía limpia en los procesos de producción brasileños”.

Lula da Silva puso así de relieve que, en Brasil, tres cuartas partes del parque automovilístico lo componen vehículos de combustible flexible, a través de mezclas en las que se usan etanol y biodiesel.

Además, puso a su país como ejemplo porque cuenta con un mix energético en el que la electricidad proviene en un 90% de energías limpias, y, también, Brasil tiene “el potencial para producir el hidrógeno verde más barato del mundo”.

“Llevamos mucho tiempo apostando por las energías renovables, y lo hemos hecho de forma constante” y “esto ha aumentado nuestra seguridad energética”, enfatizó.

Manifestó que Brasil es uno de los países “menos afectados por la actual crisis del suministro de petróleo”, algo que explicó por el consumo de recursos propios.

“El país consume el 34% del petróleo que se extrae en Brasil”, dijo en presencia del canciller alemán y una salón de actos de la Feria de Hannover abarrotado.

Presentando a su país con estas fortalezas en materia energética, Lula también destacó la nueva vinculación de Brasil con Europa a través del acuerdo comercial de la UE y el Mercosur, que entrará en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo.

“Ante el unilateralismo, el Mercosur y la Unión Europea han optado por la cooperación”, detalló.

“Esto supone más comercio, más inversiones, nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades laborales y de negocio a ambos lados del Atlántico”, añadió antes de prometer más integración entre dos regiones que suman más de 700 millones de consumidores.

“Existen numerosas complementariedades recíprocas que aún no se han aprovechado en nuestras dos regiones”, finalizó. (Con información de EFE)