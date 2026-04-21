Japón autoriza la exportación de armas letales: un giro histórico que rompe con su política pacifista

Exportación de armas en Japón La decisión fue anunciada por la primera ministra, Sanae Takaichi para la venta de armamento letal para fortalecer alianzas en un entorno global tenso

El Gobierno de Japón dio un paso que marca un cambio histórico en su política de seguridad, pues aprobó una modificación a sus reglas de exportación de material defensivo que permitirá la venta de armas letales a otros países, un cambio que marca un antes y un después en la política de seguridad del país; algo que durante décadas estuvo prácticamente prohibido tras la Segunda Guerra Mundial.

La decisión fue anunciada por la primera ministra, Sanae Takaichi, quien justificó el ajuste al señalar que el entorno internacional exige mayor cooperación entre naciones para garantizar la seguridad.

Cambios en la política de Japón

La mandataria explicó que ningún país puede enfrentar por sí solo los retos actuales, por lo que el intercambio de equipo militar con aliados permitirá fortalecer capacidades defensivas y, en teoría, contribuir a prevenir conflictos.

También planteó la posibilidad de que Japón intercambie armamento o componentes con países socios, siempre bajo el compromiso de respetar la Carta de Naciones Unidas.

Este cambio ocurre en medio de tensiones internacionales como los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, además de la presión sobre rutas estratégicas de energía y comercio.

Japón mantiene la venta de armas bajo control extremo

Hasta ahora, Japón mantenía controles estrictos que limitaban la exportación a equipos no letales, como los destinados a rescate, transporte, vigilancia o desminado.

Con la nueva normativa, el país podrá vender armamento (incluidos misiles o buques de guerra) a 17 naciones con las que mantiene acuerdos de cooperación en defensa, como Estados Unidos y Reino Unido, siempre con autorización previa.

La revisión incluye además una cláusula que permitiría exportaciones incluso a países en conflicto, siempre que existan “circunstancias especiales” evaluadas por las autoridades.

Reacciones y debate tras el anuncio

El anuncio ha reavivado la discusión en Japón, donde la Constitución mantiene un carácter pacifista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras el gobierno insiste en que no se abandona esa línea, voces críticas advierten que la medida podría modificar el papel histórico del país y aumentar tensiones en la región, especialmente con China.

Parte de una estrategia más amplia

Este cambio no surge de manera aislada. Forma parte de la estrategia de seguridad nacional aprobada en 2022, que ya contemplaba reforzar las capacidades militares de Japón, incluyendo la adquisición de misiles de largo alcance.

En ese marco, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, adelantó que varios países han mostrado interés en adquirir equipo militar japonés, aunque no dio detalles.

A pesar del giro, el gobierno japonés sostiene que su compromiso como nación pacífica se mantiene, aunque ahora con una visión más activa en materia de defensa y cooperación internacional.