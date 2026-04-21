Sheinbaum y Takaichi acuerdan cooperación: México junto a Japón refuerzan alianza energética ante crisis global

Claudia Sheinbaum FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La presidenta, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la que ambas coincidieron en impulsar la cooperación energética como respuesta al escenario internacional marcado por tensiones en el suministro de petróleo.

¿Por qué México y Japón apuestan por cooperación?

El diálogo se dio en un contexto de incertidumbre global derivado de la situación en Oriente Medio, donde conflictos recientes han puesto presión sobre rutas clave de transporte energético, lo que ha llevado a países como Japón a buscar alternativas y fortalecer vínculos con socios estratégicos.

Durante la conversación, las mandatarias también abordaron la necesidad de ampliar la relación bilateral en temas de inversión, comercio y cooperación, con la intención de consolidar una alianza más sólida entre ambas naciones.

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta mexicana calificó el encuentro como productivo y destacó la importancia de seguir fortaleciendo los lazos económicos

Además de reconocer el apoyo de Japón en proyectos ambientales, particularmente en saneamiento de ríos y combate a la contaminación del aire.

Sheinbaum y Takaichi buscan llevar la relación a “otro nivel”

Como parte de los acuerdos, se planteó ampliar este tipo de colaboración hacia otros sectores, así como mantener una relación estratégica de largo plazo.

Por su parte, el gobierno japonés propuso establecer un nuevo marco de diálogo que incluya la seguridad económica, con el objetivo de llevar la cooperación bilateral a un nivel más amplio.

Empresas japonesas en México

En ese sentido, la primera ministra nipona también solicitó generar condiciones más favorables para las empresas japonesas que operan en México, un punto en el que la presidenta mexicana expresó disposición para seguir fortaleciendo el entorno económico y comercial.

Actualmente, más de mil 600 empresas japonesas tienen presencia en el país, generando alrededor de 350 mil empleos directos, lo que refleja el peso de esta relación en la economía nacional.

Alternativas ante el bloqueo de rutas petroleras

El tema energético ocupó un lugar central en la conversación, considerando que Japón depende en gran medida de las importaciones de petróleo (cerca del 90 por ciento proviene de Oriente Medio), mientras que México se mantiene como uno de los principales productores a nivel mundial.

Ambos gobiernos coincidieron en que reforzar la cooperación en este sector será clave para enfrentar los retos del mercado energético global y garantizar el abasto en un entorno internacional cada vez más inestable.