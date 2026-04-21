Trump dice descartar extender tregua de alto al fuego con Irán

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (JIM LO SCALZO/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está interesado en prolongar el alto el fuego con Irán, cuyo plazo concluye este miércoles, al considerar que las negociaciones en curso podrían derivar en un acuerdo.

En una entrevista telefónica, el mandatario dejó claro que el tiempo es limitado y que la prioridad es alcanzar entendimientos en la mesa de diálogo, antes que extender la tregua vigente.

Trump señaló que, de concretarse un acuerdo, Irán podría fortalecer su posición a nivel internacional, aunque lanzó críticas a sus líderes, a quienes acusó de mantener posturas agresivas, pese a reconocer a la población iraní.

Negociaciones en marcha y viaje clave

En paralelo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viaja a Islamabad para encabezar una nueva ronda de conversaciones con autoridades iraníes, en un intento por destrabar el conflicto.

A este encuentro también acudirán el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, quienes ya participaron en el primer intento de negociación realizado el pasado 11 de abril, que concluyó sin acuerdos.

Hasta ahora, Irán no ha confirmado oficialmente su participación en esta segunda ronda.

Tensión por energía y rutas estratégicas

El contexto de estas conversaciones está marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, así como por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo que Teherán cerró como respuesta a la ofensiva.

La falta de acuerdos sobre la libre circulación en esta ruta ha incrementado la presión internacional, mientras Washington mantiene un bloqueo naval contra Irán.

Incluso, fuerzas estadounidenses informaron la intercepción de un buque cisterna vinculado con la República Islámica en el Indopacífico, lo que refleja la escalada en el conflicto.

## El punto central: el programa nuclear

Uno de los principales objetivos de Estados Unidos en estas negociaciones es que Irán abandone el enriquecimiento de uranio y cualquier intento de desarrollar armas nucleares.

Sin embargo, el gobierno iraní ha sostenido de manera reiterada que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

Con el vencimiento inminente del alto el fuego, el resultado de estas negociaciones será clave para definir el rumbo del conflicto en los próximos días.