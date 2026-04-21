Investigan a ChatGPT por presunto papel de ChatGPT en tiroteo Buscan determinar si la empresa incurrió en responsabilidad por supuestamente brindar orientación antes del ataque

La Fiscalía de Florida anunció la apertura de una investigación criminal contra la empresa OpenAI por el posible papel de su herramienta ChatGPT en un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida, donde murieron dos personas y siete más resultaron heridas.

El caso se centra en determinar si la tecnología influyó directamente en la comisión del ataque.

Caso que abrió la investigación para ChatGPT

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, explicó que la indagatoria comenzó tras revisar el historial de conversaciones entre el chatbot y el sospechoso, identificado como Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años.

Según las autoridades, en esos intercambios el sistema habría proporcionado información relacionada con armas y municiones antes del ataque.

Para la Fiscalía, estos elementos podrían encajar en delitos contemplados por la ley estatal, como “aconsejar o facilitar” la comisión de un crimen.

OpenAI es obligada a dar sus documentos internos

Como parte del procero, la fiscalía emitió un citatorio para que OpenAi entregue documentación interna incluyendo políticas de seguridad, materiales de entrenamiento del sistema y protocolos sobre cómo se manejan conversaciones relacionadas con daño a terceros o a uno mismo.

También se solicitó información sobre personal clave dentro de la empresa, con el objetivo de entender cómo se diseñan y supervisan este tipo de herramientas.

El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, señaló que este caso pone sobre la mesa los riesgos del uso indebido de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer controles más claros.

Fiscalía busca similitudes entre los atentados y las pláticas con ChatGPT

Durante una conferencia, Uthmeier fue directo al plantear la gravedad del caso: sostuvo que, si ChatGPT fuera una persona, podría enfrentar cargos similares a los de quien participó en el crimen.

La investigación busca establecer si existe un vínculo legal entre las respuestas generadas por la IA y las acciones del atacante, algo que marcaría un precedente en el uso y regulación de estas tecnologías.

La investigación busca establecer si existe un vínculo legal entre las respuestas generadas por la IA y las acciones del atacante, algo que marcaría un precedente en el uso y regulación de estas tecnologías.

Debate sobre la IA

El caso se suma a otras acciones legales recientes en Florida relacionadas con inteligencia artificial. En marzo, trascendió una demanda contra otro chatbot, acusado de influir en el suicidio de un usuario.

Además, el gobernador Ron DeSantis ha insistido en impulsar regulaciones estatales para el desarrollo y uso de IA, en contraste con propuestas federales que buscan centralizar estas normas en todo Estados Unidos.

Investigación en curso y posibles consecuencias

Por ahora, la indagatoria sigue en etapa inicial y no hay conclusiones definitivas sobre la responsabilidad de OpenAI. Sin embargo, el caso ya abre un debate sobre hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el comportamiento de los usuarios.

Lo que sí es claro es que el resultado podría influir en futuras regulaciones sobre inteligencia artificial, especialmente en temas de seguridad y prevención de violencia.