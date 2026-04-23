Departamento de Justicia de Estados Unidos baja el nivel de riesgo de la marihuana medicinal

Departamento de Justicia EE.UU. La reclasificación de la marihuana medicinal autorizada por el estado como una “droga menos peligrosa” permitirá ampliar la investigación sobre los beneficios para la salud de esta sustancia.

Todd Blanche, secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció este jueves 23 de abril de 2026 haber firmado una orden que reclasifica la marihuana medicinal como una “droga menos peligrosa”, revolucionando una política ha dificultado la investigación de los posibles beneficios medicinales de la sustancia durante décadas.

De acuerdo con el comunicado emitido por Blanche a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, esta nueva medida permitirá que la seguridad y eficacia de la marihuana sea investigada con mayor rigurosidad, ampliando el acceso de los pacientes a los tratamientos autorizados y capacitando al sector médico para tomar decisiones sanitarias con mejores fundamentos.

¿Qué significa la reclasificación de la marihuana a “droga de menor riesgo” en Estados Unidos?

Esta orden no legaliza el uso recreativo de la marihuana bajo la ley federal, sino que traslada la droga medicinal autorizada por el estado a la Lista III, donde se encuentran medicamentos recetados como la ketamina y el Tylenol; anteriormente, la marihuana fue parte de la Lista I, categoría que incluye las drogas más restringidas (heroína o éxtasis, por ejemplo).

A la vez, esta reclasificación ofrecerá una exención fiscal a los distribuidores autorizados de marihuana medicinal y apoyará en la flexibilidad de algunas restricciones para la investigación de sus efectos, centrándose en aquellos que beneficien la salud.

Under the decisive leadership of @POTUS, this Department of Justice is delivering on his promise to improve American healthcare. This includes:



• Immediately rescheduling FDA-approved marijuana and state-licensed marijuana from Schedule I to Schedule IIl



• Ordering a new,… pic.twitter.com/DUtqKQgavl — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 23, 2026

“Estas acciones permitirán una investigación más dirigida y rigurosa sobre la seguridad y eficacia de la marihuana, ampliando el acceso de los pacientes a tratamientos y empoderando a los médicos para tomar decisiones de atención médica mejor informadas”, anunció Blanche en redes sociales.

El secretario interino de Justicia informó también que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebrará audiencias administrativas ante un juez sobre el cambio de normativa.

Intentos previos para reclasificar la marihuana en Estados Unidos

En los años anteriores existieron varios intentos para reclasificar la marihuana como sustancia nociva, suscitando un largo debate que ninguna administración logró aprobar de manera definitiva.

Una de las tentativas más recientes fue la de Joe Biden, ex presidente de Estados Unidos, quien inició un nuevo intento durante el último año de su mandato, sin embargo, éste no fue concretado antes de que dejara el cargo.

Algunos críticos atribuyeron la lentitud del proceso a la reticencia de Anne Milgram, administradora de la DEA en aquel periodo de tiempo. Además, el juez principal de dicha organización suspendió indefinidamente las audiencias administrativbas que la norma tenía programadas.

Ahora, durante la administración de Donald Trump, un decreto fue emitido el mes pasado donde el presidente ordenó al Departamento de Justicia que acelerara el proceso e impulsara el cambio de normativa propuesto por su predecesor.

“Es una declaración inequívoca del compromiso del presidente de cumplir su promesa de campaña”, agradeció Kim Rivers, CEO de la empresa de marihuana autorizada Trulieve.

¿El uso recreativo de la marihuana podría legalizarse a nivel federal en Estados Unidos?

A pesar de que la reclasificación de la marihuana medicinal autorizada no legaliza el uso recreativo bajo la ley federal estadounidense, una encuesta del Pew Research Center de 2024 reveló que casi seis de cada diez personas en el país apoyan la legalización del cannabis en el ámbito de recreación.

Por otra parte, críticos afirman que la rebaja de la clasificación de la marihuana a la Lista III podría fomentar el uso de “una droga dañina” en la población estadounidense.

A pesar de ello, el sector económico de Estados Unidos celebra las implicaciones prácticas de la nueva normativa, señalando que el impulso para la industria de marihuana medicinal podría producir miles de millones de dólares y decenas de miles de nuevos empleos.