EU restaura pelotón de fusilamiento, asfixia por gas y electrocución para ejecuciones federales

El Departamento de Justicia recupera como método de ejecución de reos sentenciados a muerte, el pelotón de fusilamiento (Archivo)

Ejecuciones en EU — El Gobierno estadounidense de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, informó este viernes que endurecerá sus políticas para cumplir con las sentencias de reos condenados a la pena capital, y para acelerar estas acciones ante los problemas que se habían presentado para conseguir los fármacos para la inyección letal, se restaurarán medidas como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y asfixia por gas, para delitos federales y que se habían dejado de utilizar tras ser considerados como actos inhumanos.

A través de un reporte presentado por el Departamento de Justicia y del que hicieron eco las cadenas CNN y Reuters, se reactivarán estos métodos para hacer cumplir las sentencias de tribunales federales, para dar cumplimiento a la promesa de Trump de reanudar las sentencias muerte durante su segundo mandato, toda vez que en su primera administración, reanudó las ejecuciones tras una pausa de 20 años, al ser ejecutados 13 presos federales mediante inyección letal.

El fiscal general, Todd Blanche, informó que ya se autorizó la ejecución de nueve reos, por lo que “entre las medidas adoptadas se encuentran reactivar el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir formas adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento y la racionalización de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte”, resalta un comunicado.

En su informe, el funcionario comunicó que también se ordenó a la Oficina de Prisiones cambiar su protocolo “para incluir otros métodos de ejecución constitucionales que actualmente están previstos por la legislación de algunos estados”, entre ellos los más antiguos como el del pelotón de fusilamiento y electrocución, así como un nuevo método de asfixia por gas, que se introdujo por primera vez en Alabama en 2024.

ALTERNATIVA

Todd Blanche refirió que “esta modificación contribuirá a garantizar que el Departamento (de Justicia) esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico”.

Cinco estados permiten la ejecución por pelotón de fusilamiento (Carolina del Sur, Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah) para aquellos condenados a la pena capital que han agotado su proceso de apelación. En marzo, un hombre de Carolina del Sur, condenado por un doble asesinato, se convirtió en la cuarta persona en ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento desde la década de 1970.

La inyección letal retomará fuerza para hacer justicia en la actual administración de Trump (Archivo)

“La administración anterior (de Joe Biden) incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”, afirmó el titular de Justicia, Todd Blanche, quien subrayó que “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”.

PROTOCOLOS

El Departamento también busca “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir el número de años que transcurren entre la condena y la ejecución, según indica el anuncio.

El informe refiere que se consideró como métodos de hacer justicia la electrocución y el gas letal, que “el Tribunal Supremo avaló como compatibles con la Octava Enmienda“, y que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

Asimismo, el comunicado oficial del Departamento de Justicia refiere que con estos métodos se buscan disuadir crímenes graves y acelerar la aplicación de sentencias, tras años de restricciones y moratorias durante el gobierno de Biden, en el que se redujeron a mínimos históricos el número de ejecuciones federales.

El Departamento de Justicia también estudia la construcción de nuevas instalaciones para ejecuciones y cambios regulatorios para limitar el acceso de los condenados a peticiones de clemencia, reportaron las cadenas CBS News y CNN.

SIN CLEMENCIA

Por órdenes de Donald Trump, el Departamento de Justicia plantea también reducir de manera sustancial los plazos de apelación federal en casos de pena capital estatales con el objetivo de aprobar normas que permitan acortar en años el tiempo entre la condena y la ejecución.

Electrocución también figura como método alternativo a la inyección letal en EU (Archivo)

Asimismo, se revisa una regulación que prohíba a reos condenados a la pena capital, presentar peticiones de clemencia o indultos federales antes de agotar sus recursos legales en primera instancia y en apelaciones colaterales, según información publicada por el periódico “The New York Times”.

ANTECEDENTE

El exfiscal general, Merrick Garland, durante la administración de Biden, impuso una moratoria indefinida sobre las ejecuciones federales y prohibió el uso de pentobarbital para sentencias con inyección letal, bajo el argumento de que provocaban “dolor y sufrimiento innecesario”.

Entre los cambios que destacaron durante el pasado gobierno estadounidense, fue la conmutación de las sentencias de 37 de los 40 presos federales que se encontraban en el corredor de la muerte y se cambió su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según lo reportado por The New York Times y la agencia Reuters, que destacan que de esta lista tres reos quedaron excluidos, entre ellos los responsables de los atentados en la maratón de Boston en 2013, el supremacista blanco que ingresó a Iglesia Africana Emanuel y asesinó a nueve personas negras en Charleston, en 2015 y el autor del tiroteo en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh el 27 de octubre de 2018.

La Crónica de Hoy 2026