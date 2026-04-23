Comando Sur anuncia nuevo organismo Autónomo basado en el uso de inteligencia artificial

Drones no tripulados del Comando de Guerra Autónomo (SOUTHCOM)

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció la conformación de un nuevo organismo militar bajo el nombre de Comando de Guerra Autónomo (SAWC por sus siglas en inglés), el cual tendrá por encargo detener amenazas en la zona geográfica bajo su cuidado utilizando sistemas inteligentes y plataformas sin tripulantes humanos.

Esta nueva unidad militar basada en el uso de inteligencia artificial fue implementada bajo la instrucción del general Francis L. Donovan y operará desde las instalaciones centrales del Comando Sur de EU ubicadas en Florida.

“Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas”, precisó Donovan en un comunicado.

Monitoreo de actividades en tiempo real

El SAWC integrará en su funcionamiento herramientas digitales para el monitoreo de actividades en tiempo real, mientras que los sistemas automáticos facilitarán la recolección de datos en escenarios de difícil tránsito. Entre otras herramientas, el Comando utilizará drones y vehículos marinos sin tripulación humana.

Asimismo, el uso de esta tecnología permitirá ejecutar una respuesta oportuna ante incidentes en diversos entornos físicos en la región. Las máquinas detectan movimientos de grupos ilegales en zonas de selva y costa. Este método evita la exposición de los soldados en operativos de campo. El uso de procesos automáticos mejora la ubicación de objetivos en el terreno.

La zona geográfica de operación del Comando de Guerra Autónomo se localizará de manera prioritaria en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, donde reforzará la vigilancia de rutas empleadas por los grupos criminales de la región para el tráfico de drogas hacia EU.

Igualmente, asumirá tareas de auxilio ante catástrofes de origen natural. Las unidades robóticas intervendrán en casos de sismos, inundaciones o crisis sanitarias. Esta labor complementará las funciones de defensa del ejército estadounidense. La asistencia llegará a las poblaciones afectadas por fenómenos del clima.

En el período previo al establecimiento del SAWC, el SOUTHCOM trabajará con los servicios militares y el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG) del Departamento de Guerra de los Estados Unidos para identificar la experiencia y capacidades disponibles necesarias para que el nuevo organismo comience sus operaciones y se integre plenamente a la misión del SOUTHCOM.

“Nuestra área geográfica de responsabilidad presenta una amplia gama de condiciones, terrenos variados y entornos operativos diversos que la convierten en un escenario ideal para la innovación. Además, es una región con socios de seguridad muy capaces y comprometidos que se muestran proactivos, adoptan las tecnologías y están muy dispuestos a colaborar con nosotros para apoyar la estabilidad regional de maneras nuevas y eficaces”, agregó el comandante.