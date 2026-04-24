Pentágono plantea sacar a España de la OTAN; Sánchez minimiza la situación

Pentágono sanciones a la OTAN (EFE y OTAN)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó este viernes a la filtración de un correo interno del Pentágono que sugiere medidas contra países aliados considerados “difíciles”, entre ellos España, en medio de diferencias por la guerra con Irán.

Desde Nicosia, aseguró que su administración mantiene “absoluta tranquilidad” y que trabaja con base en posiciones oficiales, no en mensajes internos.

La información, difundida por Reuters, señala que dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos se analizan opciones como suspender a España de la OTAN o retirarle ciertos espacios de influencia dentro de la alianza.

También se menciona revisar el respaldo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

El planteamiento surge por la inconformidad de Washington ante la postura de algunos aliados que no habrían facilitado acceso a bases o permisos de sobrevuelo durante operaciones relacionadas con el conflicto con Irán.

Según un funcionario citado, estas medidas buscan enviar una señal política fuerte a Europa.

Sánchez respondió que España mantiene su compromiso con la OTAN, pero siempre dentro del marco del derecho internacional. “Cumplimos con nuestras responsabilidades con total garantía”, dijo, al insistir en que no existe motivo de preocupación.

Desde la propia alianza, fuentes en Bruselas recordaron que el tratado fundacional no contempla mecanismos para suspender o expulsar a un país miembro. La única salida posible es la retirada voluntaria, como lo establece el artículo 13.

En ese contexto, el mandatario español subrayó que su país participa activamente en misiones en Europa del Este y apoya a Ucrania mediante instrumentos de la OTAN.

También defendió que el gasto en defensa del 2.1% del PIB es suficiente para cumplir con los compromisos actuales, pese a las presiones para elevarlo.

Las tensiones han generado reacciones entre otros líderes europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió mantener la unidad dentro de la alianza, mientras que el político neerlandés Rob Jetten respaldó a España como miembro pleno.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado en varias ocasiones a sus aliados por no reforzar su apoyo en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, lo que ha intensificado el debate sobre el papel de cada país dentro de la OTAN.

A pesar del ruido político, el gobierno español insiste en que no hay un conflicto real en curso y que la relación con sus aliados se mantiene firme, mientras el tema sigue abierto en el terreno diplomático.