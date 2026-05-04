Trump se convierte en “The Mandalorian” y desata reacciones en redes por imagen de la Casa Blanca

“The Mandalorian” La Casa Blanca publicó una imagen de Donald Trump caracterizado como un personaje de Star Wars para celebrar el 4 de mayo

La Casa Blanca difundió este lunes una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representado como el personaje de *The Mandalorian*, en el marco del 4 de mayo, conocido entre los fans como el Día de Star Wars, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

La ilustración, creada con inteligencia artificial, muestra al mandatario con la armadura del cazarrecompensas Din Djarin, sosteniendo una bandera estadounidense mientras carga a Grogu —el popular “Baby Yoda”— en una bolsa a su costado. El mensaje que acompaña la publicación dice: “En una galaxia que exige fuerza, Estados Unidos está listo. Este es el camino. May the 4th be with you”.

La frase retoma tanto el lema característico de la serie como el juego de palabras que dio origen a la celebración del 4 de mayo, derivado de “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), una de las líneas más conocidas de la saga creada por George Lucas.

La publicación fue compartida minutos después de las 9:30 horas y rápidamente se viralizó. En los comentarios, usuarios reaccionaron con humor, señalando detalles como que el personaje original no se quita el casco o usando frases como “ese no es el camino” para ironizar sobre la imagen.

La serie *The Mandalorian*, disponible en la plataforma Disney+, está ambientada años después de “El retorno del Jedi” y sigue la historia de un cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal, cuya identidad está marcada por un estricto código que le impide retirarse el casco frente a otros. Su vínculo con Grogu es uno de los elementos centrales de la trama.

La imagen también volvió a poner sobre la mesa el uso frecuente de inteligencia artificial por parte del equipo de comunicación de Trump para generar contenidos virales. En ocasiones anteriores, estas representaciones han generado polémica, como cuando fue ilustrado con figuras religiosas, lo que provocó críticas en distintos sectores.

En paralelo, otras figuras públicas también aprovecharon la fecha. El expresidente Barack Obama compartió un video junto al actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker, para promocionar la apertura de su biblioteca presidencial en Chicago, prevista para el 19 de junio.

Además, la franquicia de Star Wars continúa activa con nuevos proyectos. Está previsto que el próximo 22 de mayo se estrene la película “The Mandalorian and Grogu”, dirigida por Jon Favreau, que llevará a la pantalla grande la historia que comenzó en la serie.

La publicación de la Casa Blanca se suma así a las múltiples formas en que el Día de Star Wars es aprovechado cada año por instituciones, marcas y figuras públicas, aunque en este caso, con un tono que volvió a dividir opiniones entre quienes lo ven como un gesto creativo y quienes lo consideran fuera de lugar.