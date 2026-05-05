El Chapo Guzmán burla filtros en prisión de EU; intercambió mensajes con sus hijos Ovidio e Iván Archivaldo Un nuevo reporte reveló cómo fue que El Chapo logró comunicarse con sus hijos, a pesar de estar en una prisión de máxima seguridad (EFE)

Después de que un juez de Estados Unidos le negara a El Chapo Guzmán la extradición a México, se han revelado nuevos documentos que muestran cómo fue la comunicación entre este y sus hijos, a pesar de encontrarse recluido en una prisión de máxima seguridad.

De acuerdo con lo señalado por el medio El País, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, habría intercambiado mensajes con cinco de sus hijos (Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Rosa Alitzel Guzmán), con sus hermanas Bernarda y Armida Guzmán Loera, y con sus exesposas, Alejandrina Salazar y Griselda López, burlando los filtros de seguridad de ADX Florence, prisión en la que se encuentra confinado desde 2019.

¿Cómo logró burlar la seguridad de EE. UU. El Chapo Guzmán para contactar a sus hijos?

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, habría burlado la seguridad de una de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos a través de las visitas de sus abogados, según lo indicó un informe del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

La comunicación entre El Chapo Guzmán y sus familiares habría ocurrido en 2025, cuando este utilizó como intermediarios a sus abogados para transmitir mensajes a sus hijos y viceversa, logrando evadir las Medidas Administrativas Especiales (SAM), las cuales limitan el contacto externo.

Los mensajes entre El Chapo y sus hijos: ¿Qué se decían?

De acuerdo con lo señalado por el BOP, El Chapo se comunicaba principalmente con sus hijos para dirigir amenazas a informantes del Gobierno y mandar instrucciones sobre actividades relacionadas con el lavado de dinero.

“Las investigaciones revelaron que usted y varios familiares suyos conspiraron para evadir los requisitos de monitoreo de comunicaciones de las normas SAM con el fin de facilitar actos delictivos en su nombre y del cártel”, señalaba uno de los informes del BOP.

Por otra parte, de acuerdo con El País, El Chapo habría compartido mensajes con sus hijos en febrero de 2024, cinco meses antes de que el Mayo Zambada fuera entregado a Estados Unidos, supuestamente por Joaquín Guzmán López, quien también fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.

Después de que se detectaran los mensajes entre El Chapo y sus hijos, el BOP habría prohibido las comunicaciones entre Joaquín Guzmán Loera y su hermana Bernarda, quien era el único familiar en México con el que se le permitía tener llamadas telefónicas, además de otras medidas empleadas para asegurar su vigilancia.

El reporte del BOP, en donde se expone la comunicación que mantuvo El Chapo con sus hijos, se habría redactado a modo de respuesta tras una solicitud de este y sus abogados para relajar su régimen carcelario.