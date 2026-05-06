Ludopatía y geopolítica ; la trama de las filtraciones y el capitalismo de las apuestas: Polymarket

La trama de las filtraciones, amenazas y el capitalismo de las apuestas

A principios de enero, días después del secuestro de Nicolás Maduro por parte de operadores del ejército de Estados Unidos, investigadores del Pentágono descubrieron que alguien, había ganado casi medio millón de dólares apostando a la caída del mandatario venezolano a través de Polymarket, un sitio web que hoy día es uno de los mayores mercados de predicción en el mundo. Basada en criptomonedas, la plataforma permite a los usuarios colocar dinero a la ocurrencia o no de eventos futuros, desde resultados en justas deportivas, menesteres financieros y reality shows, hasta el desenlace de nudos geopolíticos como el bloqueo del estrecho de Ormuz, la invasión rusa a Ucrania, el amago trumpista hacia Cuba o la probable extradición de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, a la unión americana por cargos de narcotráfico y delitos de armas.

Los agentes del Pentágono tiraron del hilo y rastrearon el cobro de la apuesta hasta una cuenta de reciente creación en el sitio web de la plataforma, databa de un día después de navidad, en 2025, y pese a que se utilizó un servicio de red privada en su hechura, es decir in VPN que redirigía la dirección IP hacia otro punto sobre el globo, el apostador cometió un error y vinculó el perfil digital a una cuenta de correo electrónico personal a nombre de un tal Gannon Ken Van Dyke (de 38 años), sargento mayor de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, desde 2023, y militar en activo desde 2008.

EL PRIMER CASO DE ‘INSIDE TRADING’

Una acusación federal fue conjurada en contra de Van Dyke, el Departamento de Justicia le acusó de utilizar información gubernamental confidencial para su beneficio personal, de robar información “no pública” e incurrir en fraude electrónico para realizar transacciones monetarias ilícitas. En su contra, la actividad del apostador: de acuerdo con lo esgrimido en la primera audiencia del caso, del 28 de abril, Van Dyke, nombre clave inside trader, en los círculos periodísticos, se suscribió a 13 apuestas entre el 27 de diciembre de 2025 y la madrugada del 3 de enero de 2026, apenas horas antes de que iniciara el despliegue mediante el cual Estados Unidos extrajo de Venezuela a su presidente en funciones, la Operación Resolución Absoluta.

En total el militar, de quien el Pentágono afirma que tenía en su poder información clasificada sobre el operativo, al participar de la planeación y ejecución del mismo (sin que se revelara con exactitud cuál fue su rol), invirtió al menos 33 mil dólares en “mercados” asociados con la entrada de fuerzas estadunidenses a Venezuela y el “derrocamiento” de Nicolás Maduro.

Apenas amaneció y el mundo supo que Maduro partía encadenado hacia Nueva York, Polymarket pagó la apuesta y Van Dyke cosechó 409 mil 881 dólares en ganancias, fruto su brutal precisión o del uso de información privilegiada, ya se verá.

Retirado el monto, este fue rápidamente seccionado y la mayor parte transferida a una bóveda de criptomonedas en un servicio de almacenamiento que genera rendimientos, lo que permitió al jugador dilatar aún más el botín, hasta los 444 mil dólares aproximadamente. De ahí, el dinero migró a una cuenta de inversión, esto hacia el 16 de enero. Terminada la ofensiva, casi en febrero, Van Dyke eliminó la cuenta de Polymarket.

Se sabrá más del destino de este operador especial del ejército más poderoso del mundo (enfrenta una condena de hasta 50 años de prisión) el próximo 8 de junio, cuando deberá volver a la corte para otra audiencia, misma que aguarda en casa tras haberse declarado inocente y pagar una fianza de 250 mil dólares. Es este el primer caso de ‘inside trading’ asociado con mercados de predicción y apuestas que procesa la Fiscalía federal estadunidense.

URÓBORO

Aunque es el primer caso que se juzga, el de Van Dyke no es el único que ha sugerido filtraciones de legajos enteros de información sensible en aras del enriquecimiento personal. Halada la hebra, el Departamento de Justicia de EU develó que, a principios de febrero, al menos seis cuentas de Polymarket (a la sazón recién creadas) ganaron cerca de 1.2 millones de dólares al apostar por que el gobierno de Donald Trump atacaría Irán antes de que terminara el mes. La guerra en el golfo Pérsico se desató el día 28.

Al notarse uróboro, el gobierno trumpista bloqueó los pagos de algunos de los mercados sobre Irán y evitó que los apostadores cobraran los premios, hasta no saber más. También, en la Casa Blanca, fue emitido un memorándum el día 24 de marzo en el que la sede del gobierno informaba a sus empleados que tienen estrictamente prohibido participar en aplicaciones de apuestas, mercados de predicción o cualquier otro vehículo financiero que ofrezca la posibilidad de ganar dinero a costa de la información privilegiada de la que disponen; Donald Trump mismo, a través de su vocería, apuntó que la medida se extiende también a todos los congresistas. “Todos los empleados federales están sujetos a las normas éticas del Gobierno, que prohíben el uso de información no pública para obtener beneficios económicos”, amplió Davis R. Ingle, portavoz de la Casa Blanca.

LA PRENSA, ¿SEGUNDO FRENTE o DOBLE AGENTE?

Emanuel Fabian, corresponsal militar en The Times of Israel publicó un somero reportaje sobre el impacto de un misil balístico de Irán en Beit Shemesh, población israelí, el 10 de marzo. Su nota desató un alud de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y vía Discord, así como menciones en X que le urgían, primero amablemente y luego con amenazas de muerte, a “corregir” su reporte sobre la caída del arma iraní. Hurgando en la red el reportero descubrió que al contradecir con su versión del incidente la información dada por las Fuerzas de Defensa de Israel, que afirmaron haber interceptado todos los embates aéreos de Irán para ese día, estaba influyendo de forma completamente involuntaria en la resolución de un mercado en Polymarket, aquel que pretendía vaticinar: Irán atacará Israel el 10 de marzo.14 millones de dólares se hallaban en juego en dicha apuesta y para todos los que apostaron por el NO la nota del corresponsal era un problema mayor. Huelga decir que Fabian no modificó el reporte.

Tras el incidente la plataforma adujo que la integridad de la información independiente, en esencia la prensa no corporativa, es vital para los mercados de predicción y condenó, en consonancia, las amenazas dirigidas al corresponsal y cualquier otro intento por conseguir que otros reporteros y periodistas modificasen sus notas.

El incidente con The Times of Israel también atizó preocupaciones sobre la ética periodística. Emanuel decidió no cambiar su reporte, pero ¿qué pasaría si otros periodistas deciden sí hacerlo? Tanto militares como reporteros obtienen acceso a información privilegiada que bien serviría para operar apuestas y obtener ganancias viciadas.

CONFLICTO DE INTERÉS

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La Casa Blanca dejó todo en un memorándum, una prohibición, y salvo que el juicio se resuelva increíblemente en favor del militar, Trump parece aguardar por que Gannon Ken Van Dyke sirva de ejemplo para disuadir futuras posibles filtraciones en aras del juego geopolítico. ¿Por qué?

El hijo mayor de Donald Trump, Junior, es asesor e inversor de Polymarket, operación que desdobla a través de su firma 1789 Capital, esto de acuerdo con una serie de investigaciones realizadas por un grupo de senadores demócratas capitaneados por Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Tammy Duckworth, quienes incluso afirmaron que Trump Jr. también ha invertido en el competidor más fuerte de Polymarket, Kalshi. Lo último al tiempo que se estaría cocinando Truth Predict, la versión familiar del negocio de los mercados de predicción.

ROCHA MOYA

Luego de ser formalmente requerido por la justicia estadunidense, los mercados alusivos al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (con licencia desde las primeras horas del 2 de mayo), protagonizan la discusión entorno a México en Polymarket.

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Dos son los mercados preponderantes: ¿Rubén Rocha Moya dejará el cargo de Gobernador antes del 31 de mayo? Y ‘Rubén Rocha Moya será extraditado a los Estados Unidos hacia: el 30 de junio o el 15 de mayo’. Antes de que el mandatario solicitara licencia al congreso local, el primero de tales mercados acumulaba hasta 232 mil dólares con usuarios que habían apostado mayoritariamente al NO esperando ganar hasta 11 mil dólares, una vez hecho el anuncio y admitido el recurso por los legisladores el mercado acumuló 327 mil dólares y una batalla afloró en el foro en línea entre quienes urgen a la plataforma resolver el mercado como SI y entre quienes se amparan en la ambigüedad de la “licencia” para resolverlo como NO. Sea como fuere, la apuesta se cierra el día 31 con usuarios que esperan cobrar hasta 60 mil dólares si Rocha Moya salva las investigaciones y vuelve al cargo, no obstante la probabilidad de ello es del 22 por ciento según la plataforma. Sobre si será extraditado, el mercado lo cree más probable hacia el 30 de junio que en lo que resta de la primera quincena de mayo, no obstante, ese mercado aumentó de 23 mil a 77 mil dólares luego de que el gobernador obtuviera licencia.