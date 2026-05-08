Astronautas del Apolo 11 vieron láseres y luces extrañas en la Luna: EU revela expedientes secretos sobre alienígenas

Apolo 11 En los archivos desclasificados por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos está el testimonio de la tripulación del Apolo 11 durante su alunizaje.

En un anuncio histórico y tal como lo había anticipado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el departamento de Guerra de este país desclasificó archivos secretos relacionados ala investigación de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS o UFOS, por sus siglas en inglés) así como otros anómalas y fenómenos sin identificar.

Uno de los más destacados es un reporte técnico de la tripulación del Apolo 11, misión espacial que llegó a la luna por primera vez en la historia en 1969. En ellos se reportaron algunos eventos que no fueron explicados, entre ellos, luces de flash dentro de la cabina. Esto es lo que dice.

¿Qué dicen los registros del departamento de Guerra de EU sobre los testimonios del Apolo 11?

Durante su segunda administración, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que desclasificaría documentos gubernamentales relacionados a este tipo de fenómenos que ha investigado Estados Unidos a lo largo de su historia en una estrategia de “transparencia total”. Ahora, cientos de ellos están ya disponibles para revisión pública.

En ellos, incluye el testimonio de Buzz Aldrin, quien fue el ingeniero y piloto del módulo lunar de la tripulación (cuyo nombre inspiró al popular personaje de Toy Stoy, Buzz Lightyear). En el texto, destaca tres anomalías que vieron durante el viaje de ida y el regreso a la luna.

“Lo primero inusual que vimos, creo, fue algo a un día de la Luna, o algo así, bastante cerca de ella. Tenía un tamaño considerable, así que le apuntamos con el monocular. La tripulación especuló que podría tratarse de la etapa S-IVB del vehículo de lanzamiento Saturno”

Además de eso, Aldrin señala que vio luces dentro de la cabina. Cuenta que las luces estaban apagadas y que estas aparecían con algunos minutos de diferencia, viéndolos durante la segunda noche que estuvieron en órbita. De forma similar, también relata que vieron “lo que parecía ser una fuente de luz bastante brillante que, provisionalmente, atribuimos a un posible láser.”

Misiones Apolo captaron imágenes”extrañas" en el espacio

Por otra parte, otras misiones espaciales como el Apolo 12 y el Apolo 17 también tuvieron reportes de situaciones no explicables, incluso captadas en imágenes.

Misiones Apolo Desde el espacio, las misiones Apolo captaron diferentes luces cercanas a la luna que quedaron clasificados como fenómenos y anomalías sin explicación.

En estas se aprecian luces no identificadas tomadas desde la luna, así como figuras asemejadas a una línea vertical en diferentes áreas.