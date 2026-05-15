¿Habrá escasez de teléfonos celulares? Esto es lo que está pasando con los chips de memoria y cómo podría afectar los precios pronto

Escasez global de smartphones La construcción de megacentros de datos para el desarrollo de la Inteligencia Artificial afectará la fabricación mundial de chips; International Data Corporation prevé la caída del 12,9% en envíos globales de smartphones.

¿Estás pensando en cambiar de teléfono celular o adquirir una nueva computadora? De acuerdo con datos de International Data Corporation (IDC), proveedor mundial de inteligencia de mercado y datos en los sectores de tecnología, este es el momento perfecto... porque el campo tecnológico enfrenta la escasez de componentes vitales como la memoria RAM, lo que ha provocado el aumento en los precios de estos insumos básicos.

De acuerdo con la información reportada por medios especializados en el mercado de la tecnología, la producción de estos elementos esenciales para el funcionamiento de cualquier computador o teléfono inteligente ha sido “canibalizada” por la construcción de megacentros de datos para la Inteligencia Artificial.

¿Qué es el ‘RAMpocalipsis’ y por qué afectará la producción de teléfonos celulares?

La Inteligencia Artificial ha disparado la demanda de centros y chips avanzados, ya que requiere volúmenes masivos de memoria de alta velocidad, procesadores y potencia de cálculo. Esta acción corporativa para satisfacer los centros de datos de la IA, ha consumido prácticamente toda la capacidad de producción de chips anteriormente destinada a computadores y smartphones.

En un informe de análisis proporcionado por International Data Corporation (IDC), la firma detalló que el costo promedio de un teléfono celular podría dispararse desde un 14% hasta el 20% este 2026, debido a que la competencia interna por los insumos básicos ha duplicado el precio de éstos en el primer trimestre del año.

Al mismo tiempo, se proyecta una caída del 12,9% en envíos globales de smartphones durante este año, cifra que equivale aproximadamente a 160 millones de unidades menos en el mercado de teléfonos inteligentes y computadores.

Sin embargo, la preocupación general no termina en la escasez de estos dispositivos, sino que presenta la advertencia de una posible desaparición de la gama de entrada, es decir, esta problemática en el mercado tecnológico causará que sea imposible producir teléfonos celulares por debajo de los 100 dólares; para las personas consumidoras, la tecnología dejaría de ser un bien accesible por el aumento inevitable de precios.

Telcel toma medidas contra la escasez de smartphones

La situación, bautizada como el ‘RAMpocalipsis’ o el ‘RAMageddon’, no es meramente una proyección a futuro, sino que la gravedad ya ha tenido sus primeros efectos tangibles; por ejemplo:

Retrasos en tiempos de fabricación y entrega en segmentos como computadores y teléfonos celulares.

en segmentos como computadores y teléfonos celulares. Marcas han lanzado nuevos modelos de dispositivos con menos memoria RAM y almacenamiento que versiones anteriores.

y almacenamiento que versiones anteriores. Fabricantes han ajustado sus previsiones de ventas y producción, incluyendo automotrices.

A pesar de que gigantes tecnológicos como Samsung o Apple han logrado blindar parcialmente sus suministros gracias a contratos preferenciales, marcas más pequeñas y ensambladores locales enfrentan la realidad del desabastecimiento.

Por su parte, América Móvil también comenzó a tomar medidas y anunció el incremento en la compra de equipos móviles para protegerse de una posible escasez global de celulares, derivada del aumento en el precio de las memorias que ha provocado la competencia contra centros de datos de IA.

“Todos sabemos que los chips de memoria han subido mucho de precio, por lo que el precio de los teléfonos móviles está empezando a aumentar. Queremos asegurarnos de tener suficientes teléfonos para atender a nuestra base de clientes”, declaró Daniel Hajj, director general de la compañía, según un reporte de Jentel.