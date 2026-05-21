Cuba ridiculiza en video a Marco Rubio con una marioneta y lo acusa de buscar una agresión armada

Marioneta Marco Rubio La marioneta del secretario de Estado afirma que existen diversas razones que están haciendo ver mal al Gobierno cubano y deja ver entre líneas que es parte del plan.

Este jueves se difundió en redes sociales un video en donde se observa la representación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de forma irónica con una marioneta; esto debido a los comentarios realizados por el mandatario sobre las tensiones que ha mantenido EU con el Gobierno cubano.

En el video, realizado por la productora cubana Aguaje Films, la cual se dedica a realizar clips de corte político y cultural, se evidencia el actuar del mandatario al resaltar las tensiones políticas, el bloqueo petrolero y las sanciones económicas que ha impuesto el gobierno de Trump actualmente y que afectan a los ciudadanos de la isla.

¿Existe un plan por parte de EE.UU para instigar a la agresión militar?

Durante el clip podemos observar a la marioneta enumerar las razones por las que “un país pide ser invadido”, así como la mención de los apagones de más de 25 horas que se viven actualmente en Cuba, la escasez del agua y medicamento.

En el video la marioneta da a entender que las acciones tomadas por el gobierno estadounidense se derivan de la mala política del “gobierno cubano, que es un poquito nuestro plan”.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, mostró preocupación por las declaraciones de Marco Rubio, pues aseguró que sus comentarios podrían “instigar una agresión militar” y aseveró que la isla no es amenaza de seguridad para Washington.