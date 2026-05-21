Congo cancela su concentración rumbo al Mundial FIFA 2026: ¿Cuál es el estatus actual del brote de ébola?

El equipo del país africano será partícipe del mundial Jugadores y miembros del staff han tomado medidas preventivas en medio del virus que azota su país (Fernando Carranza García)

A unas cuantas semanas del mundial de fútbol, se ha visto un incremento de casos de ébola en la República Democrática del Congo, cuyo equipo participará en el evento de fútbol que se llevará a cabo el próximo mes. Con más de seiscientos casos sospechados y cientos de muertes, muchos cuestionan la magnitud que podría llegar a tener la enfermedad a escala global, especialmente con las celebraciones del mundial a la vuelta.

Los casos de ébola incrementan en el Congo La variante del virus llamada Bundibugyo ha llamado la atención de organizaciones internacionales de salud. (MARIE JEANNE MUNYERENKANA/EFE)

¿Qué se sabe sobre la nueva variante de ébola?

Esta variante particular del ébola se denomina Bundibugyo, como la provincia congolés del mismo nombre en la que se detectó por primera vez entre 2007 y 2008. A diferencia de la variante Zaire, que tiene un índice del 90% de muertes entre infectados, esta variante se estima ronda entre el 30% y 40% en índice de mortalidad. Aun así, se debe tratar como un riesgo severo a la salud.

Los síntomas de esta variante son similares a otras del ébola. Los pacientes exhiben en un inicio síntomas parecidos a los de una gripa, seguidos de vómito y diarrea. En etapas graves de la enfermedad, se presenta sangrado interno y externo debido al fallo de múltiples órganos del cuerpo.

La enfermedad se transmite a través del contacto con fluidos secretados por humanos o animales infectados, así como también contacto con superficies contaminadas con dichos fluidos.

La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas en inglés como WHO, se reunió el martes de esta semana para discutir el impacto que podría tener esta enfermedad. Mientras que no han llegado a darle el estatus de posible pandemia, como ocurrió con el COVID-19, sí clasificaron el virus como una emergencia de salud pública.

Hasta el momento, no existe una vacuna aprobada para combatir esta variante del virus, por lo que la mejor manera de contenerlo es a través de la cuarentena de personas infectadas. A raíz de que la enfermedad se propaga a través del contacto, ya existen casos de doctores contagiados.

¿Cómo afecta esto a la selección congoleña?

No hay señal de que el equipo no vaya a participar en la copa mundial de fútbol, pero han habido cambios en sus actividades debido a la emergencia de salud pública que se presenta en el país de África central. Campamentos de entrenamiento que estaban agendados en la capital han sido trasladados a Bélgica. De igual manera, no se sabe si el entrenador francés del equipo, Sébastien Desabre, dará la conferencia de prensa que tenía programada en la capital.

La embajada estadounidense en el país africano ha dejado de expedir visas. El gobierno norteamericano también ha vedado la entrada de ciudadanos no americanos que se hayan encontrado en Congo, Uganda y Sudán del Sur durante los últimos veintiún días, en respuesta a la propagación del virus.

El staff del equipo logró abandonar el país antes de la sanción y todos los miembros del equipo residen lejos de los focos de infección. Sin embargo, el virus amenaza con impedir que muchos periodistas y aficionados del país africano puedan viajar a ver a su selección en el mundial.