Díaz-Canel advierte que “no se irrespeta a los héroes de la patria” tras acusación de Castro por EU

Cuba El dictador Miguel Díaz-Canel durante una manifestación en La Habana en repudio al ataque de EU en Venezuela (EFE)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este jueves que su país responderá a la “infamia” de la acusación contra su predecesor, Raúl Castro, en Estados Unidos.

“No se irrespeta a los héroes de la Patria. No se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, expresó el líder cubano.

“El General del Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos mañana en la Tribuna Antiimperialista”, indicó en redes sociales Díaz-Canel, en referencia al emplazamiento habanero del acto convocado este viernes para repudiar la decisión del Departamento de Justicia de EU.

Como muestra de unión política, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones oficialistas han convocado un acto de respaldo al expresidente, una de las figuras con más poder en la isla caribeña, luego de la imputación por el derribo de dos aviones y la muerte de sus cuatro tripulantes en 1996.

Por el momento no se han difundio quiénes participarán en el acto, pero es probable que acudan figuras importantes del Gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba (PCC). Es posible que asista hasta el propio Castro, de 94 años.

“Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución”, relató el presidente.

A su juicio, esta " nueva agresión" ha “unido más” al pueblo cubano, además de elevar su “honor, dignidad” y “sentimiento antiimperialista”.

Castro, un fugitivo de la Justicia estadounidense

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, ofreció este jueves unas declaraciones sobre Cuba en las que calificó al expresidente Castro como un “fugitivo” de la Justicia estadounidense, a raíz de la acusación en su contra.

“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes”, precisó.

Asimismo, manifestó que en el caso contra Castro, las pruebas “son claras” dado que el exmandatario “admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden”.

Cuba tacha de mentiroso a Rubio

Por su parte, y tras las declaraciones de Rubio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a su homólogo estadounidense de mentir “para instigar una agresión militar” y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Estados Unidos.

“Miente nuevamente el Secretario de Estado de EU para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses. Cuba no es, ni nunca ha sido, una amenaza para la seguridad nacional de EU”, publicó en sus redes sociales.

En su opinión, es Washington quien “agrede de forma despiadada y sistemática” al pueblo cubano y se ha dedicado en los últimos meses a “provocar la desesperación” de la población y el “derrumbe de la economía” con el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones económicas".

El canciller cubano reiteró que es una “falsedad” calificar a la isla caribeña de estado patrocinador del terrorismo, una denominación con importantes consecuencias financieras para el país, y añadió que EU ha permitido, con “complicidad e impunidad” durante décadas “la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba”.

“Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado”, finalizó.

China pide a EU dejar de usar el “garrote judicial” contra Cuba

China le pidió a Estados Unidos que deje de utilizar el “garrote judicial” contra Cuba.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun afirmó en conferencia de prensa que Pekín se opone a las sanciones “sin base en el derecho internacional”, al “abuso” de medios judiciales y a que “fuerzas externas utilicen cualquier pretexto para presionar a Cuba”.

“Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza”, enfatizó Guo en rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre los cargos anunciados por EU contra Castro.

El vocero agregó que China apoya “firmemente” a La Habana en la defensa de su soberanía y dignidad nacional, y reiteró su oposición a “las injerencias externas”.

Rusia critica intentos de “fabricar acusasiones” contra Castro

A su vez, Rusia rechazó este jueves las nuevas presiones de Estados Unidos contra Cuba con la “fabricación de acusaciones” contra el exmandatario cubano.

Según un comunicado de Exteriores ruso, los intentos de EU de “fabricar acusasiones” contra una figura política que “goza de tanta autoridad en Cuba”, están condenados al fracaso.

“Confiamos en que los cubanos se mantendrán firmes en su lucha abnegada y valiente contra estos desafíos, que carecen de justificación moral y legal, y que el país se unirá aún más firmemente en torno a su líder histórico, Raúl Castro”, destacó la nota.

Igualmente, el Kremlin condenó los nuevos intentos estadounidenses de presionar a La Habana con la imputación de Raúl Castro.

“Consideramos que bajo ninguna circunstancia deben emplearse tales métodos, que rozan la violencia, contra los altos funcionarios. De hecho, no es la primera vez que vemos algo así y no lo aprobamos”, puntualizó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

En cuanto al despliegue en el Caribe del portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz, Peskov aseguró que esa demostración de poderío militar solo puede “agravar la situación”.