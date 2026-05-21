Houston, tenemos un avistamiento: EU desclasifica archivos que “confirmarían” la existencia de vida extraterrestre

Archivos que informan sobre la “existencia” de OVNIS

En febrero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra desclasificar archivos relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIS, UFO), fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. Dicha instrucción fue difundida a través de su red Truth Social, donde indicó que se trata de temas “altamente complejos”, pero de gran interés público.

Por esto, el pasado 8 de mayo, el Pentágono liberó varios archivos donde “confirmarían” que hay vida fuera del planeta tierra, con encuentros que van desde documentos del FBI de 1947, la misión Apollo 12 en 1969, hasta en la actualidad en misiones de reconocimiento estadounidenses alrededor del mundo.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”, publicó el Departamento en su cuenta de X. “Los videos, fotos y documentos de fuente original más recientes sobre UAP, provenientes de todo el Gobierno de Estados Unidos, se encuentran ahora en un solo lugar. No se requiere autorización de seguridad”, agregó.

Asimismo, anunció que irá publicando nuevos materiales de forma continua a medida que sean descubiertos y desclasificados, con la difusión de nuevos lotes cada pocas semanas”.

El Pentágono comentó que algunos de los materiales ya habían sido divulgados con anterioridad por el FBI, pero que estas nuevas versiones contenían menos tachaduras. Tal es el caso de un extenso expediente del FBI que abarcaba cientos de páginas y describía “testimonios de testigos presenciales e informes públicos” sobre ovnis entre 1947 y 1968.

Otros archivos contienen memorandos militares internos que describen “un posible UFO de tamaño pequeño” en Iraq en 2022, así como “múltiples destellos o luces de origen desconocido” observados en Siria en 2024. En ese tiempo, las tropas estadounidenses se encontraban en el territorio como parte de las operaciones contra el grupo terrorista ISIS.

Igualmente, existen otros informes más recientes precedentes de sobrevuelos en los Emiratos Árabes Unidos y Grecia.

Houston, tenemos un ¿problema?

Los documentos desclasificados también detallan sobre el informe de los astronautas que iban a bordo del Apollo 11 donde incluye el testimonio de Buzz Aldrin (astronauta que sirvió de inspiración para el personaje Buzz Lightyear de Toy Story).

En dicho relato, el ingeniero y piloto del módulo lunar destacó los avistamientos “anormales” que vieron durante el viaje de ida y vuelta a la tierra.

“Lo primero inusual que vimos, creo, fue algo a un día de la Luna, o algo así, bastante cerca de ella. Tenía un tamaño considerable, así que le apuntamos con el monocular. La tripulación especuló que podría tratarse de la etapa S-IVB del vehículo de lanzamiento Saturno”, apuntó Aldrin.

Igualmente, añadió que vio luces dentro de la cabina: “lo que parecía ser una fuente de luz bastante brillante que, provisionalmente, atribuimos a un posible láser”.

Meses después, la misión Apollo 12 llegaría nuevamente a la luna, donde el comandante de la misión, Charles ‘Pete’ Conrad Jr., y el piloto del módulo lunar, Alan L. Bean, descendieron a la superficie lunar en un módulo de aterrizaje llamado Intrepid.

Bean se encontraba observando a través del telescopio óptico de alineación del módulo de aterrizaje cuando informó al control de la misión que vió “destellos de luz” que navegaban por el espacio.

El piloto pensó inicialmente que las partículas procedían de una fuga en el hervidor de agua del módulo de aterrizaje, pero poco después mencionó: “Parece como si algunas de esas cosas estuvieran escapando de la Luna. Realmente salen disparadas de aquí y se dirigen directamente hacia las estrellas”.

Después del avistamiento, el control de la misión le preguntó a los astronautas si dichos destellos podrían deberse a interferencias electromagnéticas, es decir, señales no previstas pero emitidas por tecnología terrestre o por fuentes de radiación cósmica, como las erupciones solares. Los astronautas consideran dicha posibilidad y dejan la indagación hasta ahí.

Tres años después, durante la misión Apolo 17 en 1972, dos astronautas informaron haber visto partículas de luz “muy brillantes”.

“¡Parece el Cuatro de Julio ahí fuera!”, dijo uno de ellos, el piloto del módulo lunar Harrison “Jack” Schmitt.

Tras este inusual encuentro, los astronautas plantearon la hipótesis de que las luces podrían haber sido de fragmentos de hielo.

Archivos que informan sobre la “existencia” de OVNIS

“Los extraterrestres son reales”, asegura Obama

Esta desclasificación ocurre meses después de que el expresidente Barack Obama, hablara sobre el tema en el podcast del periodista Brian Tyler Cohen, en donde, durante una dinámica de preguntas rápidas, el exmandatario relató que los extraterrestres “son reales”.

Sin embargo, dijo que durante su mandato, no tuvo conocimiento de bases secretas subterráneas ni de pruebas concluyentes sobre contacto alienígena, a menos que existiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al presidente.

“No los tienen retenidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”, agregó Obama.

Estos comentarios fueron criticados por el republicano asegurando ante reporteros a bordo del Air Force One, que Obama había compartido información clasificada y cometió “un grave error”. Al mismo tiempo, expresó no saber si los extraterrestres existen, pero insistió en que es necesario revisar y publicar los documentos oficiales disponibles.

Tras esta polémica, el expresidente publicó en su cuenta de Instagram que durante su tiempo en la Casa Blanca no vió pruebas de vida fuera del planeta pero dijo que debido a la inmensidad del universo, es probable que exista vida más allá de nuestro conocimiento.

Archivos del Área 51

El interés sobre vida fuera de la tierra no es algo nuevo, desde 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia del Área 51, base militar creada en la década de los 50’s por orden del entonces presidente Dwight Eisenhower para realizar pruebas del avión espía U-2.

NASA felicita a Trump por brindar transparencia

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, elogió a Trump por el “esfuerzo por brindar una mayor transparencia al pueblo estadounidense respecto a los fenómenos anómalos no indentificados”.

“Seguiremos siendo francos sobre lo que sabemos que es cierto, lo que aún no comprendemos y todo aquello que queda por descubrir”, reconoció Isaacman en una publicación en X. “La exploración y la búsqueda del conocimiento son pilares fundamentales de la misión de la NASA, mientras nos empeñamos por desvelar los secretos del universo”.

Archivos que informan sobre la “existencia” de OVNIS

¿Qué demonios está pasando?

Tras la desclasificación de los archivos, el mandatario estadounidense publicó en su red Truth Social que estos documentos permiten a la gente “decidir por sí misma ‘¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?’”.

“Diviértanse y disfruten”, finalizó Trump.

Por el momento, esta nueva información generó curiosidad sobre que hay más allá del planeta tierra, solo queda esperar a ver con que nuevas imágenes nos sorprenderá el Pentágono en las supuestas futuras desclasificaciones.