ICE detiene a hermana de ejecutiva cubana de empresa militar Gaesa, EU le revoca residencia

Arresto de Adys Lastres Morera por parte del ICE (@HSI_HQ/EFE)

La Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció este jueves la detención de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional.

“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, informó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.

Asimismo, agregó que Lastres Morera fue arrestada y quedó bajo custodia del ICE y agregó que “no habrá ningún lugar en este planeta —mucho menos en nuestro país— donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”.

Las autoridades estadounidenses destacan que la hrmana de Adys, Ania Guillermina Lastres Morera es la “presidenta ejecutiva de Gaesa, una organización corrupta que controla el 70% de la economía cubana”.

Gaesa, conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba, fue sancionado este mes por la Administración Trump, ya que según Washington, esa estructura controla una parte significativa de la economía de la isla caribeña.

Por su parte, ICE precisó en un comunicado que la detención se produjo en coordinación con su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y enfatizó que Lastres Morera “se benefició” de vínculos con el aparato económico-militar cubano mientras residía en EU como ciudadana permanente.

No obstante, la agencia no específico los cargos penales adicionales en su contra.

Estados Unidos sancionó, el 7 de mayo, al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía del país en medio de las amenazas de Trump de hacerse con el control de la isla caribeña. (Con información de EFE)