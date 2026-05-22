“Irán se muere por llegar a un acuerdo con Estados Unidos”: Trump

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán “se muere por llegar a un acuerdo” con su gobierno, con el objetivo de poner fin al conflicto entre ambos países.

“Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza, y no tuvimos otra opción, porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla”, detalló Trump.

Con la participación de Pakistán como intermediario, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se detuvieron durante semanas, al tiempo que Trump ha sostenido su amenaza con finalizar el alto el fuego vigente desde abril y continuar la ofensiva militar contra la República Islámica.

Además, Irán ha rechazado en varias ocasiones las condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para controlar el enriquecimiento de uranio, la cual el lunes presentó una contrapropuesta.

El secretario de gobierno de Estado Unidos, Marco Rubio, informó que existe un “ligero avance” en los diálogos con Irán. También instruyó que Teherán no puede establecer un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, indicó Rubio durante una visita oficial a Suecia para participar en la reunión de ministros de la OTAN.

Con información de EFE

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