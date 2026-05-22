Nuevos archivos desclasificados del Pentágono revelan el video del derribo de al menos un OVNI en 2023

Archivos desclasificados de EU Las imágenes muestran el derribo de un objeto no identificado por parte de una aeronave militar estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos publicó este viernes 22 de mayo una segunda tanda de archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos oficialmente como UAP por sus siglas en inglés y popularmente llamados OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) . La liberación fue realizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo una iniciativa de transparencia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, luego de una primera entrega de documentos difundida el pasado 8 de mayo.

¿Qué se reveló en los nuevos archivos desclasificados del Pentágono?

De acuerdo con reportes oficiales y medios estadounidenses, el nuevo lote incluye más de 220 archivos, entre videos, fotografías, audios militares y reportes de inteligencia recopilados durante décadas.

Entre los materiales que más atención han generado se encuentra un video atribuido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el que aparentemente se observa el derribo de un objeto volador no identificado sobre el lago Hurón, en febrero de 2023. Según la descripción incluida en los archivos difundidos por el Pentágono y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), las imágenes fueron captadas mediante sensores infrarrojos instalados en una aeronave militar estadounidense.

Video del OVNI derribado por Estados Unidos

En la grabación se aprecia cómo el objeto aparece en la mira de un caza F-16 y segundos después es impactado y destruido. Aunque el material ha sido interpretado por algunos especialistas y usuarios en redes sociales como un “OVNI derribado”, las autoridades estadounidenses no han confirmado que el objeto tuviera origen extraterrestre.

WOW! The Pentagon just released a video of an F-16 fighter jet SHOOTING DOWN a UFO



Insane footage



The second tranche of UFO files is now LIVE at https://t.co/QokBEphpDO pic.twitter.com/Pyi7NKzNyY — Nick Sortor (@nicksortor) May 22, 2026

La nueva liberación de archivos también incluye reportes sobre esferas luminosas, discos y “orbes” detectados cerca de instalaciones militares sensibles, así como testimonios de pilotos y oficiales de inteligencia que afirmaron haber presenciado movimientos aéreos sin explicación aparente.

El Pentágono reiteró que muchos de los casos continúan clasificados como “no resueltos”, aunque insistió en que hasta el momento no existe evidencia concluyente de tecnología alienígena o vida extraterrestre. Expertos y científicos citados en diversos análisis señalaron que varios de los fenómenos podrían tener explicaciones relacionadas con drones, fallas de sensores o fenómenos atmosféricos