Tulsi Gabbard deja su cargo como directora de Inteligencia Nacional de EU

Renuncia Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó su renuncia ante el presidente Donald Trump.

“Lamentablemente debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026“, Gabbard escribió en una carta, aseguró en exclusiva la cadena Fox News.

Tulsi Gabbard explicó que la razón de su dimisión es porque su esposo fue diagnosticado recientemente de cáncer de huesos.

“En este momento debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla”, declaró la funcionaria estadounidense.

En su trayectoria como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard ha coordinado 18 agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, incluida la CIA. Además, rechazó las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior y su constante rechazó a la guerra contra Irán.

En marzo, Tulsi manifestó ante el Congreso que Irán no tenía planes de conseguir un arma nuclear, argumento que desmiente el discurso de Trump para justificar el inicio de la ofensiva contra el país islámico.

La renuncia de Gabbard da paso al tercer cambio en el gabinete de Trump en lo que va de año, tras el cese de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional en marzo y de Pam Bondi como fiscal general en abril.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026