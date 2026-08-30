Inundación repentina en el Gran Cañón deja al menos 20 desaparecidos

Estados Unidos La joven Chenoa Nickerson, una de las veinte personas desaparecidas tras la inundación en el Gran Cañón (Univisión)

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos solicitó este domingo información sobre más de 20 excursionistas que podrían estar desaparecidos o no localizados después de la inundación registrada la tarde del sábado en el Gran Cañón del Colorado.

De acuerdo con funcionarios del parque, la crecida repentina comenzó alrededor de las 14:30 horas del sábado y provocó afectaciones importantes en diferentes puntos del cañón Bright Angel.

Las autoridades continúan recabando información para determinar el paradero de las personas que podrían encontrarse desaparecidas tras el fenómeno.

Entre los desaparecidos se encuentra Chenoa Nickerson, de 33 años y originaria de Gilbert, Arizona, quien habría sido arrastrada por la corriente desde Havasu Creek, unos 0.5 millas hacia la confluencia del río Colorado.

Puentes y senderos destruidos

La corriente provocó daños importantes en la infraestructura del parque. El Servicio de Parques Nacionales informó que casi todos los puentes peatonales sobre el arroyo Bright Angel quedaron destruidos, lo que impide a los excursionistas cruzar hacia el otro lado.

El personal del Parque Nacional del Gran Cañón mantiene una evaluación de los daños en senderos, puentes, servicios públicos, instalaciones y otras estructuras afectadas por la inundación.

Además, el río Colorado permanece cerrado al tráfico fluvial, debido a que estructuras metálicas y escombros están llegando hasta el cauce como consecuencia de las inundaciones.