Primer ataque de EU a Irán desde julio deja muertos en una isla en Ormuz y amenazas de represalia

Crisis en el golfo Pérsico La isla de Larak, en pleno estrecho de Ormuz

La tensa calma en el estrecho de Ormuz se rompió la madrugada de este lunes con el primer ataque estadounidense contra territorio iraní desde julio, en concreto contra una isla en pleno estrecho de Ormuz, una clara señal de advertencia de que la guerra, que comenzó el 28 de febrero, aún no ha concluido y el cruce de misiles y drones de un lado a otro de los países del golfo Pérsico puede regresar en cualquier momento.

“Puedo confirmar que, hoy mismo, fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzaderas iraníes en la isla de Larak. Pudimos observar a efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica preparándose para lanzar cohetes con minas marinas al estrecho de Ormuz”, declaró un funcionario del Pentágono.

Los cohetes, según afirmó una fuente estadounidense citada por la cadena catarí Al Jazeera, estaban siendo preparados para lanzar minas navales. “Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz”, afirmó.

El ataque fue confirmado por la propia Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim a través de un portavoz de este cuerpo de élite, en el que aseguró que esta “agresión terrorista” será “castigada”.

El mensaje indica que el ataque fue perpetrado con drones y que dejó muertos y heridos, sin especificar las cifras.

En otro comunicado posterior, un portavoz de la Guardia Revolucionaria tachó el ataque de “error estratégico y fatal”.

Estrecho cerrado a dos meses de las elecciones

El estrecho de Ormuz —por donde antes de la operación militar impulsada por Trump y por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial— sigue hoy cerrado, causando un efecto muy dañino tanto para la economía estadounidense como para la global.

El estrangulamiento del estrecho por donde pasa el 20 % del petróleo que consume el mundo mantiene altos los precios del combustible en Estados Unidos, cuando quedan dos meses para las vitales elecciones parlamentarias, en las que Trump se juega la segunda mitad de su mandato en la Casa Blanca.

Malestar de uniformados con Hegseth

La operación en la isla de Larak se conoce el mismo día en el que The Washington Post publica una reveladora información sobre el creciente malestar en el ejército de Estados Unidos ante una guerra que se suponía que iba a durar solo unos días y que ya se prolonga durante más de medio año sin ningún viso de finalizar a corto plazo.

Según ese periódico, altos mandos militares han advertido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de los riesgos de prolongar las operaciones a gran escala en Irán. Esta posibilidad, aseguran, es insostenible y conlleva el riesgo de debilitar la capacidad para hacer frente a amenazas en otras regiones, incluido el propio territorio de Estados Unidos.

Las advertencias al secretario Hegseth fueron realizadas, según informa el diario, por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como por los comandantes de cuatro estrellas que supervisan las operaciones estadounidenses en Europa, Asia y América Latina (con información de EFE, El País y Al Jazeera).