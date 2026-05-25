Siete muertos y cuatro heridos tras ola de violencia en Puerto Rico

Policía de Puerto Rico (EFE)

Siete personas murieron y cuatro más resultaron heridas en tres tiroteos registrados en las últimas horas en Puerto Rico, donde este año ha aumentado el número de muertes violentas respecto al 2025.

El caso más grave fue un asesinato múltiple ocurrido cerca de la medianoche del domingo al lunes frente al negocio La Taberna de Bozo, ubicado en el municipio de Loíza, en el norte del país.

En ese lugar, tres hombres de 52, 45 y 29 años, todos ellos con expediente criminal previo, fueron asesinados a disparos, según informó la Policía puertorriqueña.

Asimismo, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala y fueron transportados en ambulancia a un hospital del área.

Otra balacera se llevó a cabo en el estacionamiento de la Farmacia Guayabal, localizada en la carretera PR-1 en el municipio de Juana Díaz, donde dos personas más fueron liquidadas y otras dos heridas.

Uno de los fallecidos fue encontrado en el estacionamiento y otro dentro de un vehículo. Tenían 18 y 27 años de edad.

Los heridos, un hombre y una mujer, fueron trasladados a una institución hospitalaria del área metropolitana en condición crítica, pero estable.

Finalmente, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron hallados este lunes en el interior de un vehículo en una urbanización del pueblo sureño de Guayama.

Los cuerpos presentaban heridas de bala, que les causaron la muerte en el lugar, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El número de muertes violentas en lo que va del 2026 en Puerto Rico, que cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes, asciende a 199,027 casos más que en 2025.

La mayoría de los asesinatos en la isla está vinculado con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. (Con información de EFE)